Imke Lucka ist die neue Lotsin durch die Stadtbücherei Wesel

Sie ist die neue Lotsin durch die Welt der Bücher. So sieht Kulturdezernent Rainer Benien die Aufgabe von Imke Lucka, die zum 1. Januar die Leitung der Stadtbücherei übernommen hat. Sie folgt Wolfgang Berg, der dieses Amt seit 1989 inne hatte und Ende 2019 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Acht Bewerbungen sind bei der Stadt auf die Ausschreibung der Stelle eingegangen. Das Rennen machte am Ende die 35-jährige, in Wesel geborene Imke Lucka. Sie baute 2003 am Andreas-Vesalius-Gymnasium ihr Abitur und arbeitet nun ganz in der Nähe ihrer Wirkungsstätte als Pennälerin.

Zuvor zog es die Weselanerin von 2003 bis 2007 nach Stuttgart, wo sie an der Hochschule Bibliotheks- und Medienmanagement studierte. Anschließend arbeitete sie sieben Jahre lang in der Stadtbibliothek im brandenburgischen Falkensee, bevor sie für fünf Jahre die Stadtbibliothek Mettmann leitete. Dort entwickelte sie zuletzt ein Bibliothekskonzept zur Medienkompetenz, zur Sprach- und Leseförderung sowie zum Thema Dritter Ort. Letzter Begriff meint einen Ort neben dem Zuhause und der Arbeitsstätte, wo man sich wohlfühlt, entspannt und neue Menschen kennen lernt. Die Bücherei soll noch mehr als ohnehin schon als Treffpunkt verankert werden. „Hier kann man sehr sinnvoll seine Freizeit verbringen, ohne dafür Geld auszugeben“, findet auch Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Bücherflohmärkte und Kreativ-Treffs

Denn längst haben sich Bibliotheken von der bloßen Bücherausleihe zu einem Treffpunkt mit vielen Angeboten fortentwickelt. Zu den Büchern gesellen sich Gesellschaftsspiele, Zeitungen, Zeitschriften, Hörbücher, Bücherflohmärkte, Kreativ-Treffs, Ausstellungen und vieles andere mehr.

Und die Entwicklung geht zügig weiter. Längst gibt es Einrichtungen, die auch sonntags öffnen. Imke Lucka wird dies genau beobachten, um von den Erfahrungen am Ende zu profitieren. Noch in diesem Jahr soll eine neue Bibliothekssoftware eingeführt werden, die beispielsweise die Selbstverbuchung ermöglicht. Das Ganze soll bei einer etwaigen Sonntagsöffnung weiterhelfen, die dann ohne Fachpersonal möglich wäre. Ein Sicherheitsdienst oder Kameras kämen dann eventuell zum Einsatz, so Lucka, die verheiratet ist, einen drei Jahre alten „Bücherzwerg“ hat und gern weit wandert - zurzeit aber eher nur über Weseler Spielplätze.

Dass der Job der Büchereileitung lange ausgeübt werden kann, beweist ein Blick in die Geschichte der Weseler Stadtbücherei. Schon 1925 gab es eine solche Einrichtung neben dem historischen Rathaus am Großen Markt. Leonie Lange war damals die Hüterin über 5200 Bücher.

Bücher in einer Baracke

1934 ging es mit dem Bücherbestand in die Kommandantur, etwa dort, wo heute das Centrum und damit auch die aktuelle Bibliothek zu finden ist. Dr. Gerhard Metzmacher hatte immerhin schon 10.000 Bücher im Regal stehen. Nach der vollständigen Zerstörung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs im Februar 1945 ging es 1946 in einer Baracke, in der auch das Einwohnermeldeamt untergebracht war, mit 400 Büchern weiter. Hanni Bröckerhoff übernahm die Leitung der Einrichtung bis 1975, allerdings immer wieder an einem anderen Ort. So 1949 in der Kaserne an der Friedenstraße 28, wo die Nutzer aus 2100 Büchern wählen konnten. Ab 1951 befand sich die Bücherei im neuen Rathaus, dort, wo heute der Kaufhof steht, 1957 war dann die Esplanade 24 der Ort für Bücherfreunde. 6850 Medien standen zur Ausleihe bereit.

Von 1925 bis heute

An der jetzigen Stelle, im Centrum an der Ritterstraße, wurde 1975 unter der Leitung von Engelke Krohn eröffnet. 21.000 Medien fanden hier ihren Platz. 1989 übernahm schließlich Wolfgang Berg mit 99.728 Medien, 2020 behält Imke Lucka über 99.348 Medien den Überblick, darunter sind 23.839 aus dem elektronischen Bereich.