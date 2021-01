Impfung: "Mehrhoog hilft" will Fahrbörse für Hamminkelner

"Mehrhoog hilft" will eine Mitfahrerbörse für die Fahrt zum Impfzentrum in der Weseler Niederrheinhalle organisieren.

Hamminkeln Auch die ehrenamtlichen Organisationen in den anderen Ortsteilen werden aufgerufen, sich an der Börse mit Fahrern zu beteiligen.

Für die 80-jährigen in Nordrhein-Westfalen startet die Corona-Impfung mit einwöchiger Verspätung am Montag, 8. Februar. Um Menschen, die keine Möglichkeit haben mit einem eigenen Fahrzeug oder als Mitfahrer von Familie, Freunden und Bekannten zum Impfzentrum in der Weseler Niederrheinhalle zu kommen, will "Mehrhoog hilft" eine Mitfahrbörse auf den Weg zu bringen. Mitfahrbörsen gibt es schon in vielen Kommunen des Nachbarkreises Kleve. Aber nicht nur den Mehrhooger Senioren soll geholfen werden, sondern allen Hamminkelnern über 80 Jahre. Denn als flächenmäßig größter Ort im Kreisgebiet ist die Erreichbarkeit des Impfzentrums für viele Senioren ein Problem.

Da die Mehrhooger es nicht schaffen können, für den gesamten städtischen Bereich den Fahrdienst zu übernehmen, hat der Sprecher von "Mehrhoog hilft"t, Hans-Jürgen Kraayvanger, die Bitte, dass sich auch ehrenamtliche Organisationen aus den anderen Ortsteilen bei ihm recht zeitnah melden, um hier Lösungen zu finden. Kraayvanger ist unter info@mehrhooghilft.de oder telefonisch unter 0176 11175013 erreichbar. Sobald eine Lösung auf dem Tisch liegt, soll ein Aufruf der ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer erfolgen.

Fahrer sollen sich melden

Bürgermeister Bernd Romanski will die Mitfahrbörse unterstützen, teilt "Mehrhoog hilft" mit. Über eine zentrale Stelle in der Stadtverwaltung sollen sich zuerst die Fahrer anmelden können und dann ab 25. Februar auch alle über 80-Jährigen, die eine Fahrt zum Impfzentrum in der Niederrheinhalle nicht selbst organisieren können und entsprechende Hilfe benötigen.

Mehr Nachrichten aus Wesel und Umgebung unter www.nrz.de/wesel.