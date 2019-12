In Wesel leuchtet bald die lange herbeigesehnte Eselampel

Wesel. Freitag ist es soweit. Dann wird die erste Eselampel in Wesel vorgestellt. Zunächst waren die Bemühungen um eine solche Ampel gescheitert.

Was lange währt, kommt irgendwann. Das gilt auch für die Eselampel, die zunächst für den Franz-Etzel-Platz am Bahnhof vorgesehen war und nun an der Kreuzung Kreuzstraße/Esplanade ihren Platz finden soll.

Ein grüner Esel für Wesel

Am Freitag wird die Stadt Wesel dort die Eselampel einweihen und vorstellen. Dann leuchtet dort zusätzlich zu den üblichen Männchen ein grüner Esel.

In Anlehnung an das bundesweit bekannte Wesel-Echo „Wie heißt der Bürgermeister von Wesel?“ macht die Stadt an Rhein und Lippe sich damit noch ein wenig mehr als Eselstadt einen Namen.

der esel darf in wesel nur auf eine zusatzampelAndere Kommunen haben es bereits vorgemacht, etwa mit den Mainzelmännchen in Mainz und dem Bergmann in Duisburg.