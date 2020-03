Wesel. Zu Gast bei „CDU trifft...“ in der Niederrheinhalle erklärt er den Kampf gegen Clan- und Internetkriminalität. Auch die AfD thematisiert er.

Die Veranstaltungsreihe „CDU trifft...“ lädt seit rund zwei Jahrzehnten in regelmäßigen Abständen ranghohe Unions-Politiker ein, um mit ihnen über wichtige, den Kreis Wesel betreffende Themen und Belange zu sprechen.

Am Samstag-Vormittag war NRW-Innenminister Herbert Reul in die Niederrheinhalle als Referent eingeladen, um über das Thema „Innere Sicherheit“ zu sprechen. Ein Videoeinspieler, von der Jungen Union erstellt, fing Stimmen ein von Rettungskräften der Feuerwehr und der Polizei, die sich über mangelnden Respekt bei ihrer Arbeit beklagten und mehr Wertschätzung einforderten.

Danach erfolgte die Begrüßung durch Frank Berger, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion Wesel, sowie Landratskandidat Ingo Brohl, der das Grußwort sprach.

Aufmerksame Zuhörer lauschen dem Minister. Foto: Markus Joosten / FFS

Als Herbert Reul ans Rednerpult trat, sprach er ohne Manuskript, er redete kurzweilig, humorvoll mit eingestreuten Anekdoten – lediglich für ein paar Statistiken zwischendurch hatte er Notizen dabei.

Gegen kriminelle Clans vorgehen

Er sprach zu ‚seinem‘ großen Thema „Unser Land sicher machen. Klare Kante, klarer Kurs“ und hatte hierbei vor allem die Clankriminalität im Sinn. Mit Blick auf die Kritiker seiner Politik sagte er: „Natürlich ist es mit ein paar Razzien in den Clan-Vierteln nicht getan, aber es war ein erster Anfang, nachdem die Innenpolitik dieses Thema über lange Zeit hat schleifen lassen. Jetzt heißt es: dranbleiben!“





Einen Auftritt in Wesel hatte Herbert Reul in Wesel bereits im Januar.

Auch das Aufkommen der AfD blieb nicht unkommentiert: „Die Leute wenden sich ab und sagen: der funktioniert ja gar nicht mehr, der Staat; die da oben kriegen es nicht gebacken‘ und dann wendet man sich ab und wählt ganz merkwürdige Parteien.“

Dem entgegenzuwirken, sieht Herbert Reul als ganz wichtige Aufgabe an. „Wir müssen mehr über das Gute reden, damit nicht nur das Schlechte hängen bleibt.“ So zitiert er aus einer Kriminalstatistik, die verdeutlicht, dass die Zahl der Straftaten seit 1991 in NRW rückläufig ist und 2019 einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. „Und wir haben die höchste Aufklärungsrate seit 1960!“

Ebenso zeigte er sich besorgt über die ausufernde anonyme Internet-Kriminalität: „Diesen Tätern muss man beikommen können – Datenschutz hin oder her!“, so Reul.

Dank von Sabine Weiß

Die CDU- Bundestagsabgeordnete Sabine Weiß bedankte sich bei Herbert Reul für seinen Besuch. „Herbert Reul ist der richtige Mann am richtigen Ort, mit viel Engagement und Herzblut. Sein Motto lautet immer: Anständig miteinander umgehen!“ Und auch sie plädierte für die alte Binsenweisheit, einfach mal wieder ‚Danke‘ sagen. Ein langer Schlussapplaus.

>>> INGO BROHL IST JETZT AUCH OFFIZIELL CDU-LANDRATSKANDIDAT:

Jetzt ist es offiziell: Mit einem „herausragenden Ergebnis“, so die Kreis-CDU, haben die Mitglieder der Christdemokraten im Kreis Wesel im Rahmen ihrer Kreisvertreterversammlung in der Weseler Niederrheinhalle Ingo Brohl als Kandidaten für die Wahl des Landrates am 13. September aufgestellt.

Von den insgesamt 120 anwesenden stimmberechtigten Delegierten aus den 13 Stadt- und Gemeindeverbänden der CDU im Kreis Wesel stimmten 118 für Brohl. Das entspricht einer Zustimmung von 98,3 Prozent.