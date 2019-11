Integrationspauschale: SPD Wesel kritisiert Landesregierung

Das Land will 2020 keine Pauschale mehr für die Versorgung Geflüchteter an die Kommunen weiterleiten.

Ludger Hovest ist sauer: Wie der SPD-Chef erfahren hat, soll die Integrationspauschale des Bundes für Geflüchtete im kommenden Jahr vom Land nicht mehr an die Kommunen weitergeleitet werden. Für Wesel machte der Zuschuss in diesem Jahr 1,6 Millionen Euro aus. „Das ist ein Skandal“ schimpft Hovest. Er fordert die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik daher auf, dem neuen Landeshaushalt nicht zuzustimmen. „Das ist Betrug an den Kommunen.“ Der Bund habe die Zahlung an das Land zwar gekürzt, dennoch müsse das verbliebene Geld auch 2020 weitergereicht werden, fordert Hovest.