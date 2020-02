Einsatz für die Feuerwehr in Dingden

Hamminkeln. Ein Kabelbrand in der Akademie Klausenhof in Hamminkeln-Dingden sorgte für Aufregung. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte drei Stunden.

Kabelbrand in der Akademie Klausenhof in Hamminkeln Dingden

Die Nachtschleife des Löschzugs Dingden wurde am Donnerstag um 21.05 Uhr über Funkmeldeempfänger zu einem Brand einer Elektroanlage an der Akademie Klausenhof alarmiert. Nach einer umfangreichen Erkundung auf dem Innenhof an der Klausenhofstraße entdeckten die Einsatzkräfte, dass Rauch aus einem Erdschacht drang.

In dem Schacht gab es kleinere Explosionen und Spannungsbögen waren zu erkennen. Grund war ein Kabelbrand. Bis zum Eintreffen des herbeigerufenen Energieversorgers und des ortskundigen Elektriker der Haustechnik wurde die Brandstelle mit einem Sprühstrahl eingedämmt.

Schacht mit Schaum geflutet

Nachdem die Energiezufuhr durch das Fachpersonal abgestellt wurde, konnte der Löschzug Dingden mit einem gezielten Löschangriff anfangen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde der betroffene Kabelschacht mit Schaummittel geflutet.

Mittels Wärmebildkamera wurden noch verschiedene kleine Glutnester im Gebäude lokalisiert und abgelöscht. Zwei Hochdruck-Lüfter kamen zum Einsatz, um verrauchte Gebäudeteile zu belüften.

Besonnenes Verhalten der Bewohner

Dank des besonnenem Verhaltens der Bewohner wurde glücklicherweise niemand verletzt. Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte vor Ort. Fünf Trupps gingen unter schwerem Atemschutz vor und bedienten zwei C-Rohre und ein Sonderrohr Schaum. Mit dem alarmierten Gerätewagen Logistik wurden Atemschutzgeräte und Schlauchmaterial zur Einsatzstelle verbracht, um die Einsatzbereitschaft für den Löschzug Dingden schnellstmöglich wieder herzustellen. Nach gut drei Stunden konnte die Freiwillige Feuerwehr die Einsatzstelle an der Akademie wieder verlassen.