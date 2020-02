Kandidaten der Hünxer CDU für die Kommunalwahl stehen fest

Mit diesem Team will die CDU Hünxe in den Kommunalwahlkampf starten.

Hünxe. Die Hünxer Christdemokraten stellen keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten auf. Sie unterstützen den parteilosen Amtsinhaber Dirk Buschmann.

Bei der Jahreshauptversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Hünxe im STV-Vereinsheim wurde auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen, auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten zu verzichten und stattdessen die Bürgermeisterkandidatur des Amtsinhabers zu unterstützen. „Dirk Buschmann erfreut sich in der Bevölkerung weiterhin großer Beliebtheit“, betonte der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Wilhelm Windszus. „Daran ändert auch nichts, dass er in der Vergangenheit auch gelegentlich in die Kritik geraten ist.“

Die weitere Digitalisierung in der Gesellschaft sei nicht nur wichtig und richtig, sondern der Bürgermeister treibe sie auch aktiv voran. „Es ist sein Steckenpferd – und das ist gut so.“ Dafür reiche schon ein Blick in das Rathaus, wo die Digitalisierung vorangetrieben worden sei.

Das sind die Kandidaten

Die Direktkandidaten: Wahlbezirk 1 Klemens Hoffmann, 2 Rezia Mols, 3 Birgit Daubenspeck, 4 Ernst Daubenspeck, 5 Wilhelm Windszus, 6 Andreas Preuß, 7 Dr. Michael Wefelnberg, 8 Bernd Chronz, 9 Adelheid Windszus, 10 Karin Neuhaus, 11 Anika Zimmer, 12 Egon Beckmann, 13 Ingrid Meyer.

Die Reserveliste: Platz 1 Wilhelm Windszus, 2 Ingrid Meyer, 3 Dr. Michael Wefelnberg, 4 Rezia Mols, 5 Egon Beckmann, 6 Bernd Chronz, 7 Ernst Daubenspeck, 8 Adelheid Windszus, 9 Anika Zimmer, 10 Andreas Preuß, 11 Birgit Daubenspeck, 12 Karin Neuhaus, 13 Klemens Hoffmann, 14 Sarah-Ann Beckmann, 15 Heinz Lindekamp, 16 Ernst-Alfred Mols, 17 Ludger Vennemann, 18 Andrea Dase-Blumenroth, 19 Christopher Horstmann, 20 Henning ten Huf.

Für folgende Wahlbezirke gibt es noch Ersatzbewerber: Wahlbezirk 2 Ernst-Alfred Mols, 5 Andrea Dase-Blumenroth, 7 Klemens Hoffmann, 8 Heinz Lindekamp, 11 Sarah-Ann Beckmann, 12 Henning ten Huf, 13 Ludger Vennemann.