Wesel. Am Mittwoch, 27. November, steht das NRZ-Mobil mit der Weihnachstwunschbaumaktion auf dem Weseler Markt: Weseler beschenken Kinder.

Kinderwünsche in Wesel am NRZ-Mobil erfüllen

Kinder, die an Weihnachten nicht auf ein Geschenk hoffen dürfen, weil ihre Familie gerade mal genug fürs Nötigste hat, sollen auch in diesem Jahr nicht leer ausgehen.

Am Mittwoch, 10 bis 12 Uhr, steht das NRZ-Mobil auf dem Wochenmarkt am Dom – mit 200 bescheidenen Kinderwünschen. Fachfrauen von Caritas, Diakonie und Internationalem Bund haben die Jungen und Mädchen ausgesucht, die an der Aktion teilnehmen: Die Familien und ihre Verhältnisse sind persönlich bekannt.

Bei der Weihnachtswunschbaumaktion müssen die Kinder nicht erfahren, dass Fremde sie beschenkt haben, es gibt auch keine Feier, die zwar gut gemeint, dennoch aber demütigend sein kann.

Die Eltern bekommen die Geschenke mit nach Hause und können sie am Weihnachtstag ihren Kindern schenken. Deshalb sollen die Geschenke auch keine Briefe an das Kind enthalten. Wer helfen will, kommt am Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr zum NRZ-Mobil, nimmt eine Karte und bringt das selbst ausgesuchte Geschenk entweder zurück zum Mobil – oder später in die Redaktion, Doelenstraße 7. Hier sind auch mögliche Restkarten dann zu haben