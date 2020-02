Hamminkeln. Anstelle des Abrisses soll die Kirche in Hamminkeln-Mehrhoog umgebaut werden. So soll sie künftig auch als „Mehrzweck-Gebäude“ dienen können.

Kirchenabriss in Hamminkeln-Mehrhoog ist vom Tisch

Gute und schlechte Nachrichten verkündete am Dienstag der Leitende Pfarrer von St. Maria Frieden, Ralf Lamers, für die Heilig-Kreuz-Gemeinde in Mehrhoog. Die Pfarrkirche wird doch nicht abgerissen, aber das sanierungsbedürftige Pfarrheim muss weichen.

Das sind die Ergebnisse der Gespräche mit dem Bistum Münster. Das hatte ursprünglich den Abriss der Kirche favorisiert, weil sich die katholische Kirche in Hamminkeln aufgrund rückläufiger Mitgliederzahlen - wie bundesweit - räumlich kleiner setzen muss. Und die Heilig-Kreuz-Kirche in Mehrhoog ist die einzige, die nicht unter Denkmalschutz steht.

Gemeindemitglieder protestierten heftig

Doch in der Gemeinde regte sich heftiger Protest. Ein Kirchenabbruch ist ein emotionales Thema. Nun gibt es einen Kompromiss. Das Pfarrheim in Mehrhoog, das stark sanierungsbedürftig ist, fällt dem Bagger zum Opfer und die Kirche soll zu einem „Mehrzweck-Gebäude“ umgebaut werden.

Dazu gibt es eine Machbarkeitsstudie. Drei Architekten machen sich ihre Gedanken, wie diese Multifunktionalität in dem Gotteshaus aussehen könnte. Bis Ende März sollen die Entwürfe auf dem Tisch liegen und in den Hamminkelner Gremien diskutiert werden. Ob auch die gesamte Gemeinde sich an der Diskussion beteiligen kann, ist noch offen.

Entscheidung mit Bistum abstimmen

Anschließend sollen die Entscheidungen mit dem Bistum abgestimmt werden, denn auch hier spielen Geld, Architektur und Liturgie eine wichtige Rolle.

Wo jetzt das Pfarrheim steht, könnte der Kindergarten erweitert werden. Bisher ist eine Gruppe in Containern umgebracht, der Kreis hat bereits angefragt, ob es nicht eine dauerhafte Lösung geben kann. Hier wird das Bistum ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Denn aus Ärger über das neue Kibiz-Gesetz will das Bistum keine neuen Gruppen und gar ganze Kitas mehr einrichten. Am Donnerstag kommen Bistumsvertreter, um über die Situation der katholischen Kitas in Hamminkeln zu beraten.