Kombibad-Neubau in Wesel: Bürger können sich beteiligen

So soll das Kombibad in Wesel nach der Fertigstellung aussehen.

Wesel Auf der Homepage der Stadt Wesel zeigt ein Video, wie das Kombibad von innen aussehen könnte. Bis zum 2. Februar sind Ideen gefragt.

Ein Sprung ins Wasser, im Hintergrund die malerische Kulisse des

Niederrheins – was lange unmöglich schien, wird bald Wirklichkeit: Das neue

Kombibad am Rhein in Wesel.

Wer sich selbst einen

, kann sich dazu einen digitalen Rundgang

(animierter Film) auf der städtischen Internetseite, www.wesel.de, oder auf

YouTube ansehen.

„Wir haben in den letzten Jahren und Monaten viele Hürden genommen, um

unseren Traum von einem Kombibad am Rhein zu erfüllen. Dabei haben wir

bereits betroffene Akteure, wie die Schwimmerinnen und Schwimmer in unserer

Stadt, beteiligt. Im nächsten Schritt können alle Bürgerinnen und Bürger

ihre Ideen und Hinweise in den Prozess einbringen“, wirbt Bürgermeisterin

Ulrike Westkamp für das transparente Beteiligungsverfahren.

Bürger können ihre Anregungen beisteuern



Nachdem die Gesellschaft für Entwicklung und Management von

Freizeitsystemen (GMF) eine Flächen- und Potentialanalyse erstellt hat,

erarbeitete ein Planungsteam den ersten Vorentwurf. Die Fachleute aus den

Bereichen Projektsteuerung, Objektplanung, Bauleitplanung arbeiten seit

Monaten eng mit der Städtische Bäder GmbH und der Stadt Wesel zusammen.

Der Vorentwurf wurde bereits im Aufsichtsrat der Städtische Bäder Wesel

GmbH sowie im Rat der Stadt Wesel beraten.

Auf der Grundlage des Vorentwurfs beginnt ab Mittwoch, 23. Dezember,

die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zur Bauleitplanung. Bürgerinnen

und Bürger können dann bis zum 2. Februar 2021 ihre Anregungen und Ideen

einbringen.