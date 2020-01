Konzert in Hünxe: Viel Beifall für das Jugendblasorchester

Das Jugendblasorchester Drevenack ist schon seit 40 Jahren ein fester Bestandteil der kulturellen Landschaft hier im Kreis Wesel. Mit einer beeindruckenden Mitgliederzahl von 130 aktiven Musikern konnten sich die Drevenacker bis 2015 den Luxus von gleich drei Blasorchestern leisten. Aufgrund interner Gründe erfolgte eine Zusammenlegung zum jetzigen Jugendblasorchester, dessen Musiker zwischen 15 und 65 Jahre alt sind.

Die jüngeren Mitglieder – meist noch Anfänger auf ihrem Instrument – spielen im sogenannten Vororchester. Sonntag hatten sie beim traditionellen Neujahrskonzert wieder einen großen Auftritt in der Aula der Gesamtschule Hünxe mit einem zweieinhalb Stunden umfassenden Programm.

Vororchester mit jungen Musikern spielt mit viel Freude

Auf Nachfrage, wie solch ein Programm zustande kommt, sagt Orchesterleiter Andreas Kamps: „Ich wähle die Stücke aus, da ich weiß, welche Arrangeure gut sind. Schließlich müssen wir alle Genres bedienen und die Stücke dürfen nicht zu schwierig sein, dass die Anfänger überfordert sind, aber auch nicht zu einfach, dass die Fortgeschrittenen und Könner unterfordert sind.“

In der Aula der Gesamtschule Hünxe brachten sie ein solch bunt gemischtes Programm auf die Bühne, das keine Wünsche offen ließ: Das Vororchester begann mit dem alten, afrikanischen Zululied „Siyahamba“, gefolgt von der „Pavane in blue“ des Niederländers Ted Huggens. Als Zugabe wurde der Klassiker „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ aus dem Dschungelbuch gespielt. Den jungen und jüngsten Musikern (die jüngste ist gerade mal acht Jahre alt) war deutlich die Freude und Begeisterung anzumerken. Und auch Andreas Kamps hatte sichtbar seinen Spaß.

Jugendblasorchester Drevenack beherrscht Pop und Volkstümliches

Dann war es Zeit für die „Großen“ vom Jugendblasorchester, die fortsetzten, was die „Kleinen“ begonnen hatten. Beim 80er-Jahre-Medley mit Hits aus der Neuen Deutschen Welle wie „1000 und eine Nacht“ (Klaus Lage), „Sternenhimmel“ (Hubert Kah) oder auch „Skandal im Sperrbezirk (Spider Murphy Gang) lud Kamps die Zuhörer zum Mitsingen ein. Ein weiteres Medley war dem großen Big-Band-Leader James Last gewidmet, bei welchem mehr die 70er-Jahre Fans auf ihre Kosten kamen. Hier konnten Schlagzeuger und Percussionist ihr Können in einem schönen Solo zeigen.

Aber nicht nur Pop beherrschen sie, sondern auch die etwas volkstümlicheren Töne zum Beispiel der „Bodensee-Polka“ von Andreas Pfluger und dem ein oder anderen Marsch.

Anekdoten und Geschichten von Frank Wernecke

Selbstverständlich darf bei einem bunten Programm die Filmmusik nicht fehlen und so erklang Hans Zimmers Musik zu „Backdraft“ von 1991. Aufgelockert (und als „Lippenpause“ für die Musiker zwischendurch) wurden die Nummern durch die gekonnt-launige Moderation von Frank Wernecke. Mit Andekdötchen und Geschichten zu den Musikstücken und den Musikern, dem ein oder anderen witzigen Histörchen und Nachdenklichem sorgte er für die nötige Abwechslung. Das begeisterte Publikum forderte lautstark „Zugabe“ und so gab es derer gleich drei. Die Zuhörer dankten mit langem Applaus.