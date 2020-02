Kreis Wesel: Ab Aschermittwoch für den Klimaschutz fasten

Aschermittwoch geht sie los, die Kampagne „Frühling für nachhaltigen Konsum“, initiiert vom Klimabündnis der Kreiskommunen und dem Gemeindedienst für Mission und Ökumene der Evangelischen Kirche im Rheinland.

„So viel du brauchst“, heißt es dann bis Ostersonntag, 12. April, beim Fasten für den Klimaschutz, wobei es um „Gutes Leben“ geht. Wie es genau abläuft, vermittelt ein Heft, das ab nächster Woche sowohl bei den Kommunen als auch bei den Kirchengemeinden ausliegt, sagt Ingrid von Eerde, Klimaschutzmanagerin bei der Stadt Wesel.

Die eigenen Konsumgewohnheiten überprüfen

Die Bürger sind dazu aufgerufen, die eigenen Konsumgewohnheiten zu überprüfen und umweltfreundliche Alternativen auszuprobieren. Dazu gibt es Veranstaltungen wie ökumenische Gottesdienste.

Am Samstag, 28. März, sollen sich die Menschen im Kreis Wesel in der Zeit von 20.30 bis 21.30 Uhr auch an der Earth Hour beteiligen, so wie es die Kommunen ebenfalls - teils schon seit langem - tun. In Wesel geht bei der Aktion des World Wide Funds for Nature die Beleuchtung an der Zitadelle aus, sowie die am Dom und am Lutherhaus. Die Fridays-For-Future-Gruppe plant eine Aktion auf dem Großen Markt. Auch in Hamminkeln wird es dunkel, im Rathaus, wo im Ratssaal ab 19.30 Uhr ein Film läuft.

Als dritte Aktion des Nachhaltigkeits-Frühlings wird das Stadtradeln genannt, das vom 3. bis zum 23. Mai ansteht. Zum Auftakt geht es per Sternfahrt zur evangelischen Kirchengemeinde nach Rheinberg. In Wesel gibt es dazu zuvor einen Gottesdienst im Dom. In Schermbeck heißt es am 17. Mai „Schermbeck steigt (um) aufs Rad“, es gibt einen Aktionstag.

Neu ist zudem das Klimasparbuch „Klimafreundlich leben im Kreis Wesel 2020/2021“. Es handelt sich um ein Gutschein- und Ratgeberheft mit vielen Klimatipps und Rabattangeboten von lokalen Unternehmen und Initiativen zur Unterstützung eines klimaverträglichen und nachhaltigen Lebensstils. Das Klimasparbuch gibt es in allen Rathäusern des Kreises Wesel kostenlos. Jede Kommune stellt darin ihre Ziele und Tätigkeiten in Sachen Klimaschutz näher vor.

Neben den drei großen Aktionen laufen bis zum 29. Juni, dem Beginn der Sommerferien, zahlreiche weitere Veranstaltungen zum Thema. Dabei sei man offen für weitere Beteiligte, heißt es. Die Termine werden unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/klimabuendnis-der-kommen-im-kreis-wesel/ aufgelistet.