Kreis Wesel: Kommunen für Reduzierung des Plastikmülls

Die Vermeidung von Plastikmüll ist Thema der Online-Veranstaltung am Dienstag.

Kreis Wesel Wiederverwerten statt Wegwerfen - das Kreisklimabündnis Wesel möchte Idee eines einheitlichen Mehrwegsystems im Kreis vorstellen.

Die Kommunen im Kreis Wesel setzen sich für eine Reduzierung des Plastikmülls ein. Eine der größten Herausforderungen ist dabei der Verbrauch von Einweggeschirr beim Außer-Haus Verkauf von Speisen und Getränken. Jeder Deutsche verursacht rund 107 Kilogramm Müll aus Einweggeschirr, wie Becher, Schalen und Teller.

„Wiederverwerten statt Wegwerfen“ ist das Ziel eines neuen Gesetzesbeschlusses der Bundesregierung, für eine nachhaltige Ausrichtung der Gastronomiebranche. Ab dem 3. Juli 2021 sind somit viele Einwegverpackungen verboten. Das stellt viele Gewerbetreibende vor eine schwierige Situation, werden doch immer mehr Gerichte und Getränke "To Go" bestellt.

Das Kreisklimabündnis Wesel möchte auf einer Online-Informationsveranstaltung am Dienstag, 19. Januar, von 15 bis 16.30 Uhr einen Vorstoß unternehmen und die Idee eines einheitlichen Mehrwegsystems im Kreis Wesel vorstellen.

Moderation übernimmt die Energieagentur Wesel

Die Veranstaltung ist für alle Gewerbebetreibende, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Moderiert wird sie von der Energieagentur NRW. Zunächst gibt Philip Heldt von der Verbraucherzentrale NRW einen kurzen Überblick der kommenden Verbote von Einwegverpackungen.

Anschließend stellt das Start-Up Unternehmen VYTAL aus Köln sein pfandfreies Mehrwegsystem für Restaurants und Lebensmittelhändler vor. Das verspricht genauso bequem und wirtschaftlich wie Wegwerfgeschirr zu sein. Wiederverwertbares Geschirr (beispielsweise Becher und Menüschalen) zirkulieren zwischen den teilnehmenden Gastronomen in einer Region, durch den Gebrauch von registrierten Kunden.

Seit der Gründung im Jahr 2019 hat sich das Unternehmen in vielen deutschen Städten etabliert. Neben zahlreichen kleineren Restaurants gehören auch die Großkantine des Umweltbundesministeriums und zahlreiche Rewe-Märkte zu seinen Partnern. Eine Restaurantbetreiberin aus Bad Arolsen, die das Mehrwegsystem bereits erfolgreich einsetzt, wird auf der Informationsveranstaltung ebenfalls zu Wort kommen. Nach dem Vortragsteil der Veranstaltung werden Fragen beantwortet.

Per Laptop, Tablet, Smartphone, Computer oder Telefon kann man an der Videokonferenz teilnehmen. Den Kontakt für den Zugangslink gibt es bei Mandy Panoscha, Klimamanagerin der Stadt Hamminklen, per E-Mail unter mandy.panoscha@hamminkeln.de.