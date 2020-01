Hamminkeln. Hamminkeln stellt dem Kreis als einzige Kommune die Benutzung von Infrastruktur bei der Feuerwehr in Rechnung. Gab es deshalb weniger Lehrgänge?

Kreisrechnung: Hamminkelner Politik wittert Zusammenhang

Offiziell wird das wohl niemand bestätigen, doch die Politik vermutet, dass der Kreis Wesel der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt hat als geplant. In Hamminkeln vermuten sie dahinter eine Retour-Kutsche gegen die Stadt. Denn Hamminkeln sei die einzige Stadt im Kreisgebiet, die der Kreisverwaltung eine Rechnung stelle, wenn diese auf kommunale Fahrzeuge und Infrastruktur zurückgreift, um Feuerwehrleute aus- und weiterzubilden.

Das war jetzt im Feuerschutzausschuss Thema. Ratsfrau Stefanie Schulten-Borin (CDU) hatte den Stein ins Rollen gebracht, weil sie von Wehrleuten auf die Problematik angesprochen worden war.

Der Kämmerer schreibt weiter Rechnungen

Für Kämmerer Robert Graaf ist ganz klar: Wenn der Kreis gesetzlich vorgeschriebene Ausbildungen bei der Feuerwehr anbietet und dafür auf Einsatzfahrzeuge aus kommunalem Eigentum zurückgreift, gibt es eine Rechnung. Nicht, dass es dabei um immense Summen gehe. Aber es gehe dem Kämmerer ums Prinzip, erklärte er mit Blick auf die seiner Meinung nach sehr üppige Kreisumlage, die Hamminkeln jedes Jahr nach Wesel überweist. Warum andere Kommunen auf diese Rechnungen verzichten, sei ihm schleierhaft. Er sei schließlich gesetzlich dazu verpflichtet, Einnahmen nicht liegen zu lassen.

Rettungswache öffnet Zum 1. März wird die Rettungswache in Hamminkeln offiziell in Betrieb genommen. Die ist zwar schon seit langer Zeit von der Stadt fertiggestellt gewesen, doch nicht geöffnet worden, weil die Verabschiedung des Rettungsdienstbedarfsplans auf Kreisebene lange Zeit auf sich warten ließ. Nun ist der Plan beschlossen.

Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, Michael Wolbrink, versuchte ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen, ohne irgendjemandem den Schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Man habe im vergangenen Jahr einen Ausbildungsplan ausgearbeitet, der auch einen Maschinisten-Lehrgang in Dingden beinhaltete, der vom Kreis ausgerichtet werden sollte. Der habe aber nicht stattgefunden. Nun hat die Hamminkelner Feuerwehr keinen Mangel an Maschinisten, doch ein erfolgreich abgeschlossener Lehrgang ist nötig, wenn man auf die Führungsebene kommen möchte. Von daher ist die Hamminkelner Wehr nicht erbaut über den Ausfall.

Politik vermutet einen Zusammenhang

Nun sage beim Kreis niemand offiziell „der ist ausgefallen, weil ihr Geld für die Fahrzeuge haben wollt“. Aber sowohl Gerret Wedler (CDU) als auch Michael Möllenbeck (SPD) vermuteten, dass es da wohl einen Zusammenhang gibt und wollen nun eine Lösung.