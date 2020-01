Laumanns launiger Lagebericht bei der Hamminkelner CDU

Großer Bahnhof im Hamminkelner Ratssaal. Die CDU hatte zum Neujahrsempfang geladen und alles, was in der Stadt – aber auch in der Umgebung – Rang und Namen hatte, war der Einladung gefolgt. Kein Geringerer als der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, Karl-Josef Laumann, war als Gastredner angekündigt worden und sorgte – trotz einiger Minuten Verspätung – für einen launigen, aber auch nachdenklichen Rundumschlag durch seine drei Ressorts.

Zuvor hatte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Norbert Neß die Gäste begrüßt und – man höre und staune – Bürgermeister Bernd Romanski gelobt, weil er im Vorfeld der Europawahl im vergangenen Jahr vorgeschlagen hatte, eine parteiübergreifende Veranstaltung zur Europawahl in der Gesamtschule zu organisieren. Das fand Neß „toll“.

„Mir ist die reale Welt lieber“

Er erinnerte auch an den breiten Widerstand gegen den Bürgerentscheid von Pro Mittelstand, den Hamminkelner Rat zu verkleinern: „Ich bin froh, dass die Bürger dieses Begehren abgelehnt haben.“ Seitdem sei von der Wirtschaftsvereinigung nicht mehr viel gekommen. „Pro Mittelstand ist vielleicht ja politisch insolvent geworden“, spottete Neß und kritisierte die Haltung als „immer gegen etwas“ sein. Er forderte, dass die Bürger sich lieber für „Dafür-Kräfte“ einsetzen und sich für das Gemeinwohl engagieren, statt nur die Interessen einzelner Gruppierungen im Blick zu haben. „Ich finde, dass wir versöhnen statt spalten benötigen“, so Neß. Er kritisierte auch die Auswüchse in sozialen Netzwerken, die keine Treffpunkte mehr seien: „Mir ist die reale Welt lieber.“

Auch Bürgermeister Bernd Romanski hatte wohl im Vorfeld Kreide gegessen, denn auch er sparte sich Seitenhiebe auf den politischen Kontrahenten, sondern betonte die Wichtigkeit von sachlichen Auseinandersetzungen. Von Diskussionen auf persönlicher Ebene profitierten nur die Gruppen an den Rändern.

Frieden und Klimaschutz

Romanski sieht für die Zukunft zwei zentrale Themen: Frieden und Klimaschutzauswirkungen. Es gebe immer mehr nationalistische Tendenzen, die zu Abschottungen und Ausgrenzungen und in letzter Konsequenz auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen führten. In diesem Zusammenhang kritisierte er die Waffenexporte, die von Deutschland ausgingen.

Beim Thema Klimawandel betonte er angesichts von zwei Starkregenereignissen und zwei trockenen Sommern, die dem Hamminkelner Wald extrem zugesetzt haben, dass diese Auswirkungen vor keinen Grenzen, auch nicht den lokalen halt haben. „Klima- und Umweltschutz gehören für mich zusammen“, so Romanski, der betonte, dass in diesem Themenbereich nicht alle Begehrlichkeiten berücksichtigt werden könnten.

Alle sollten ihren Beitrag leisten

„Der Landwirtschaft den schwarzen Peter zuzuschreiben ist unredlich“, so Romanski, der das Konsumentenverhalten kritisierte, wenn die Menschen Hackfleisch für 49 Cent kauften. Auch Tempo 130 auf der Autobahn können jeder selbst entscheiden: „Wir alle hier in unserem kleinen Umfeld können einen Beitrag leisten.“

Karl-Josef Laumann begann seine Rede direkt mit einem Kalauer. Wenn man als Münsterländer zum Niederrhein fahre, müsse man zumindest die Bistumsgrenze nicht überschreiten. Er betonte, er sei mit seinen 62 Jahren die erste Generation, die in Frieden und Freiheit gelebt habe: „In unsere Familie sind in beiden Weltkriegen alle Jungs bis auf einen gefallen.“ Deshalb wisse er den Frieden zu schätzen und betonte, dass die Gründerväter und -mütter „mit dem Grundgesetz eine wunderbare Verfassung“ geschrieben hätten.

Laumann fordert gelungene Kompromisse

Er rief die Zuhörer auf, selbst mehr zuzuhören und sich in andere Positionen hineinzuversetzen, um zu gelungenen Kompromissen in der Politik zu kommen. Er betonte aber auch: „Verwechseln Sie nicht Kompromissfähigkeit mit Beliebigkeit.“

Er schlug eine Lanze für industrielle Arbeitsplätze in NRW, die immer noch 20 Prozent ausmachten, warb nachdrücklich für das Duale Ausbildungssystem und gute Löhne, um dem Facharbeitermangel zu begegnen („Es dauert 200 Tage bis ein Job als Klempner wieder besetzt ist“) und stellte fest, dass in Metropolen und im ländlichen Raum sehr unterschiedliche Debatten geführt werden. Er plädierte dafür, dem ländlichen Raum gute Perspektiven zu ermöglichen.

Pflege funktioniert nicht ohne Zuwanderung

In der Pflege beispielsweise würden die Probleme nicht ohne Zuwanderung gelöst: „Sonntags die AfD wählen und am Montag erwarten, dass die ausländische Pflegekraft der Oma den Popo abwischt? Das geht nicht“, brachte Laumann das Problem auf den Punkt.