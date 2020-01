Wesel: Autofahrer will mit 186 Sachen nach Bocholt zum Kino

Wesel/Hamminkeln. Viel zu schnell und ohne auf rote Ampeln zu achten, wollte ein 26-jähriger Weseler ins Kino nach Bocholt. Dabei traf er auf zwei Polizisten.

Der Verkehrsdienst der Polizei Wesel hat am Dienstag gegen 20.15 Uhr einen 26-jährigen Autofahrer aus Wesel in Hamminkeln gestoppt. Er mit einem Audi auf der Westfalenstraße (B473) in Richtung Bocholt unterwegs. Dabei überholte er dummerweise zwei Polizeibeamte, die in einem zivilen Videofahrzeug unterwegs waren. Die anschließend ermittelte Geschwindigkeitsmessung ergab einen Durchschnitt von mindestens 186 km/h. Erlaubt ist an dieser Stelle Tempo 100.

Im weiteren Verlauf überholte der Mann erneut einen Autofahrer, wobei er sich auch nicht an der roten Ampel störte und einfach weiter fuhr. In diesem Bereich war er mit Tempo 166 unterwegs. Hier sind nur noch 70 km/h erlaubt. Danach ging es erneut bei Rot über eine stark frequentierte Kreuzung. „Nur durch Zufall und Glück ist dabei kein anderer Verkehrsteilnehmer verletzt oder zu Schaden gekommen“, heißt es dazu im Polizeibericht.

Polizei Wesel stoppte den Mann auf der Fahrt nach Bocholt

Die Beamten konnten den Audi-Fahrer schließlich einholen und aus dem Verkehr ziehen. In dem Wagen saßen mehrere junge Männer. Als Begründung für das schnelle Tempo sagte der Fahrer zu den Beamten: „Ich bin mit meinen Brüdern unterwegs ins Kino und wegen mir sind wir sowieso schon spät dran“.

Dem 26-jährigen Fahrer droht allein für die Geschwindigkeitsüberschreitung ein Bußgeld von etwa 1.200 Euro, dazu zwei Punkte in „Flensburg“ und drei Monate Fahrverbot. Hinzu kommen noch weitere Punkte und Geldbußen für das Überfahren von „roten“ Ampeln und die Überholverstöße.

Da der Autofahrer sich noch in einer bereits verlängerten Probezeit befindet, droht ihm hier weiterer Ärger bis zum Entzug des Führerscheins.

