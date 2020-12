Neu in Wesel oder dauerhaft geschlossen, Beispiele aus 2020

Wesel Aus dem Esplanade-Center wurde die Vesalia-Mall mit Lurvink, Büsch und Spangenberg. Biergarten am Rhein öffnete unter neuer Leitung.

Die Rettung für das Bekleidungshaus Mensing naht quasi in letzter Minute. Das Modehaus Sinn übernimmt das Weseler Traditionsgeschäft zum Beginn des bevorstehenden neuen Jahres, nachdem die Insolvenz in Eigenverantwortung gescheitert war.

Mode Made in Wesel produziert Marion Day. Sie bietet sie in einem Ladenlokal in der Apollopassage an, im Frühjahr folgt ein weiterer Standort an der Korbmacherstraße - nahezu zeitgleich mit dem ersten Corona-Lockdown. Mittlerweile ist Mode Made in Wesel wieder aus- und dafür Paparazzi eingezogen.

Kaufhof gerettet

Auch . Sein Label "My Home is where your heart is" kann in der Wilhelmstraße gekauft werden.

Während das Eiscafé Wonders am Kornmarkt von Makbule und Servet Kaya eröffnet wird, haben die Kaufhof-Mitarbeiter Angst vor der Schließung. Mitarbeiter protestieren, am Ende wird für den Standort Wesel alles gut. Offen scheint derweil weiterhin die Zukunft von Real zu sein.

Biergarten an der Rheinpromenade unter neuer Leitung

Das Fährhaus in Bislich startet mit seinen neuen Pächtern Britta Juffernholz und Arthur Becker, . Lazgin Bice startet mit dem lang ersehnten Biergarten an der Rheinpromenade. Das Café Vesalia am Bahnhof wird zum Kulturcafé - wegen Corona aber auch nur für sehr kurze Zeit. Und die Bäcker ärgern sich über die Bonpflicht, dekorieren ihre Schaufenster mit den weißen Streifen aus der Kasse, um auf den bürokratischen Akt hinzuweisen. Mittlerweile landen die Bons meist gleich im Papierkorb.

Das Gasthaus Constanze in Diersfordt wird zwangsversteigert, möglicherweise gibt es aber demnächst dort wieder ein Restaurant. Birthes Büdchen am Perricher Deich schließt trotz Online-Petition, weil der Deichverband die Duldung des beliebten Sofas auf der Hochwasserschutzanlage zurücknimmt.

Der Café Hellenhof in Bislich macht ebenfalls zu - und das nach 24 Jahren. Währenddessen feiert man im Feldmarker Eck das 111-Jährige der Kultkneipe. Und aus dem einstigen Gasthof van Gelder in Büderich wird eine Tagespflegeeinrichtung der Caritas.

an der Korbmacherstraße gibt es nicht mehr. Beide Inhaber gehen in den Ruhestand.

Spellener Brauprojekt 77

Neu in der Stadt ist das Spellener Brauprojekt 77 am Berliner Tor. Im Sommer gibt es das Angebot unter freiem Himmel.

Aus dem Esplanade-Center wird die Vesalia-Mall mit , der Bäckerei Büsch und Blumen Spangenberg. Zudem zieht oben ein Fitness-Center ein.

Um dem städtischen Einzelhandel in Corona-Zeiten beizustehen, beschließt die Stadt den . Die Resonanz ist riesig, das bezuschusste Angebot deshalb bis Ende März 2021 verlängert worden.