NRW: Neuer Wolf - Wird das Wolfsgebiet Schermbeck erweitert?

Düsseldorf. In NRW könnte ein weiteres Wolfsgebiet ausgewiesen werden. Grund: Im Kreis Borken wurde ein neuer Wolf nachgewiesen - am Wolfsgebiet Schermbeck.

Die NRW-Landesregierung prüft einem Bericht zufolge Änderungen bei Wolfsgebieten. Derzeit sei die Ausweisung eines neuen Wolfsgebiets oder aber die Erweiterung des vorhandenen Wolfsgebietes Schermbeck geplant, schreibt die „Rheinische Post“ (Mittwoch) unter Berufung auf das Düsseldorfer Umweltministerium. „Mögliche Förderkulissen“ würden aktuell geprüft.

Neuer Wolf nachgewiesen: Wird Wolfsgebiet Schermbeck vergrößert?

Aktuell gibt es vier Wolfsgebiete in NRW: in Schermbeck bei Wesel, in der Eifel, im Oberbergischen Land und in der Senne bei Bielefeld. Ein weiteres Wolfsgebiet könnte in der Hohen Mark zwischen Borken und Recklinghausen eingerichtet werden - dort sei nun ein Wolf fest ansässig, berichteten Mitte Juli die Westfälischen Nachrichten (externer Link). Er habe die Kennung GW2347m. Weil das Nachweisgebiet des neuen Wolfes an das Wolfsgebiet Schermbeck grenze, sei es laut Zeitung auch möglich, beide Bereiche zusammen zu legen.

Lesen Sie auch:

Der Landrat des Kreises Borken, Kai Zwicker (CDU), sagte jetzt der RP, der Wolf habe in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft wie dem Münsterland, dem angrenzenden Ruhrgebiet und dem Niederrhein nichts verloren.

Wolf auch im Kreis Olpe gesichtet

Aus Naturschutzsicht sei die Wiederansiedlung ein Erfolg, zitierte die Zeitung zudem den Landrat des Kreises Recklinghausen, Bodo Klimpel (CDU). Wölfe seien aber Raubtiere, Sicherheit müsse immer vorgehen. „Angesichts der Vorfälle mit Nutztieren kann ich die Sorgen der Bürger sehr gut nachvollziehen.“

Das Umweltministerium NRW hat für Gebiete, in denen Wölfe nachgewiesen sind, gesonderte Fördermöglichkeiten geschaffen: In Landschaftsräumen, die als sogenannte „Wolfsgebieten,“ „Pufferzonen“ und „Wolfsverdachtsgebieten“ ausgewiesen sind, haben Tierhalterinnen und -halter die Möglichkeit, bei Herdenschutzmaßnahmen vom Land finanziell unterstützt zu werden.

Im Juni war auch im Kreis Olpe ein Wolf nachgewiesen worden. Das Tier war in einem Waldgebiet in Attendorn gesichtet worden. Nähere Angaben gab es beim Landesamt für Umwelt- und Naturschutz (Lanuv) NRW seitdem nicht.

(dpa/Red.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wesel / Hamminkeln / Schermbeck