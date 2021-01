Pflegeberatung: Linke im Kreis Wesel befürchten Einsparungen

Im Alter benötigen viele Menschen Hilfe - eine qualifizierte Pflegeberatung tut not. Derzeit diskutiert der Weseler Kreistag über eine Neuorientierung mit mehr Gewicht bei der Kreisverwaltung.

Kreis Wesel Wenn die CDU im Kreistag Wesel eine Neuordnung der trägerunabhängigen Pflegeberatung fordert, hinterfragt Die Linke die Motive dafür.

Skeptisch betrachtet Die Linke im Kreistag den CDU-Vorstoß, die trägerunabhängige Pflegeberatung neu auszurichten. "Für uns ist nicht nachvollziehbar, was damit bezweckt werden soll", sagt Felix Ahls (Linke), ein Grundproblem sei nicht nachvollziehbar. Die Linke argwöhnt, dass sich hinter dem Vorstoß lediglich der Versuch einer weiteren Einsparung verbergen könnte.

In den großen Städten funktioniert die Beratung gut

"In den großen Städten des Kreises wie Dinslaken, Moers, Kamp-Lintfort und Wesel funktioniert die Kombination aus sozialer Arbeit und Pflegeberatung ganz gut." Ziel sei es, den Menschen die ambulante Betreuung daheim zu ermöglichen. "In kleineren Kommunen läuft es mitunter nicht so optimal, weil nicht genügend Personal vorhanden ist, dessen einzige Aufgabe die Pflegeberatung ist", erläutert Ahls, gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion.

Funktionierende Strukturen nicht zerstören

Unklar sei, ob die CDU den Städten - auch denen, in denen die Beratung eingespielt funktioniert - wegnehmen will. "Wir bitten um Klärung: Warum funktionierende Strukturen zerstören?" Zwar könne er sich vorstellen, dass die Kreisverwaltung die kleineren Kommunen unterstützt, "mir ist aber unklar, wie das passieren soll". Seine Fraktion möchte sicher gestellt sehen, dass in dem Konzept, das die Verwaltung auf Beschluss des Kreisausschusses erarbeitet, bestehende Strukturen nicht zerstört werden.

Kommunen über höhere Personalkostenzuschüsse stärken

Beschwerden seien über die Qualität der Beratung nicht bekannt. Die CDU hatte in ihrem Antrag argumentiert, dass es kaum die Möglichkeit einer Einflussnahme seitens des Kreises gebe - die Linke kann die Notwendigkeit eines solchen Einflusses nicht nachvollziehen.

Sie fordert, dass die nach Alten- und Pflegegesetz NRW erforderliche Anzahl an fachlich qualifizierten Beratern nicht unterschritten werden darf. Die Aufgaben müssen nach ihrer Vorstellung bei den Städten und Gemeinden bleiben, die vom Kreis Wesel über einen neu zu ermittelnden Personalkostenzuschuss gestärkt werden könnten.