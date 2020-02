Vermisst: Polizei sucht nach Timo G. (26) aus Wesel-Bislich

Wesel. Ein 26-Jähriger aus Wesel wird vermisst. Die Polizei sucht mit Streifenwagen und Hubschrauber. Foto des Vermissten befindet sich im Text.

Freitag-Vormittag startete die Polizei eine große Suchaktion nach einem vermissten 26-Jährigen aus Bislich. Zunächst hatte die Polizei von dem Weseler Stadtteil Büderich berichtet, nun aber ihre Angaben korrigiert.

Mit mehreren Streifenwagen und auch per Polizeihubschrauber suchte die Polizei nach Timo G. Seine Angehörigen hatten den Mann am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zum letzten Mal an seiner Wohnanschrift in Bislich gesehen.

Der Vermisste fährt einen blauen Dacia Lodgy

Freitagmorgen um 7 Uhr fiel dann auf, dass Timo G. nicht mehr Zuhause ist. Die Mutter vermutet, dass ihr Sohn mit Jeans, einem Fleecepulli in rot oder blau und blauen Sneakers unterwegs ist.

Die Polizei sucht den 26-jährigen Timo G. Foto: Polizei

Der Gesuchte fährt einen blauen Dacia Lodgy mit dem Kennzeichen WES-TG 17. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel unter 0281/107-0.