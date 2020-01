Wesel. Einbrecher waren in Wesel aktiv. Sie ließen den Tresor eines Unternehmens mitgehen und durchwühlten die Büros des Bauvereins.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei sucht Zeugen für Einbrüche in Wesel

Unbekannte sind am Montagmorgen gegen 3.20 Uhr in eine Firma für Gastronomiebedarf an der Straße Am Schepersfeld eingebrochen. Laut Polizei erbeuteten die Täter einen Tresor.

Auch zuvor waren am Wochenende Einbrecher in Wesel aktiv: Irgendwann in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 16.20 Uhr, wurde in die Büros des Bauvereins an der Windstege eingebrochen. Die unbekannten Täter durchwühlten diverse Schränke nach Beute. Ob sie fündig wurden, ist derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Wesel unter 0281 / 1070.