Wer hat beobachtet, wie jemand in Wesel ein Quad stahl?

Kriminalität Quad und Auto in Wesel gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wesel. Nur wenige hundert Meter Luftlinie von einander entfernt gab es zwei größere Diebstähle in Wesel – besteht ein Zusammenhang?

Gleich zwei Fahrzeugdiebstähle in der Hansestadt meldet die Weseler Polizei: In der Zeit zwischen Donnerstag, 22 Uhr, bis Freitag, 5.05 Uhr, stahlen Unbekannte einen weißen Peugeot Boxer mit dem Kennzeichen BOH-TF 120 von einem Parkplatz an der Kurt-Kräcker-Straße.

Am Donnerstag entwendeten Diebe zwischen 19 Uhr und 19.28 Uhr an der Poppelbaumstraße ein orangefarbenens Quad mit dem amtlichen Kennzeichen WES-GD 47.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel unter 0281/107-0.