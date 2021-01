Bei einem Unfall in Hünxe wurde ein Radfahrer aus Voerde schwer verletzt.

UNFALL Radfahrer aus Voerde bei Unfall in Hünxe schwer verletzt

Hünxe Der Radfahrer musste auf der Hans-Richter-Straße eine Vollbremsung hinlegen, um einem Auto auszuweichen. Dabei stürzte er schwer.

Ein Fahrradfahrer aus Voerde hat sich am Montag bei einem Unfall in Hünxe schwer verletzt. Der 63-Jährige radelte um 16.45 Uhr den linken Radweg der Hans-Richter-Straße entlang. Er kam aus Richtung Wesel und war in Richtung Voerde unterwegs.

An der Einmündung mit der Max-Planck-Straße bog eine 53-jährige Frau aus Essen mit ihrem Wagen nach rechts auf die Hans-Richter-Straße ab.

Der Radfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

Durch eine Vollbremsung verhinderte der Radfahrer einen Zusammenstoß mit dem Wagen, stürzte jedoch und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Hier blieb er stationär zur Beobachtung.