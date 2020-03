RE19 und RE49: Arbeiten sorgen für Ausfälle im Bahnverkehr

Archivbild: Wegen Arbeiten kündigt Abellio Ausfälle im Bahnverkehr an.

Niederrhein. Wegen Bauarbeiten müssen Bahnfahrer sich auf Einschränkungen einstellen. So kommt es auf den Linien des RE 49 und RE 19 zu Ausfällen.

Zwischen Samstag, 21. März, 2 Uhr, und Montag, 30. März, 5 Uhr, kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu diversen Einschränkungen auf der Linie RE 19 von Abellio im Niederrhein-Netz sowie auf der Linie RE 49 von Abellio im Netz der S-Bahn Rhein-Ruhr.

Am Wochenende 21./22. März kommt es ganztägig zu Ausfällen zwischen Arnhem Centraal und Oberhausen Hbf. Die ausfallenden Fahrten werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) ersetzt. Es gibt eine SEV-Linie, die alle Zwischenhalte bedient, sowie eine zusätzliche Expresslinie, die zwischen 7 Uhr (Samstag) bzw. 9 Uhr (Sonntag) und 23 Uhr zwischen Oberhausen Hbf und Arnheim ausschließlich die Zwischenhalte Wesel, Emmerich, Emmerich-Elten und Zevenaar bedient.

Außerdem werden frühmorgens bzw. spätabends einzelne, zusätzliche Zug- und SEV-Fahrten angeboten, um die erste bzw. letzte Reisekette sicherzustellen. In Oberhausen Hbf besteht jeweils Anschluss zu den Zügen der Linie RE 19; in Wesel besteht Anschluss zu den Zügen der Linie RE 19a sowie zum Lokalbus des RE 5-SEV.

Weitere Einschränkungen im Bahnverkehr

Von Montag, 23. bis Freitag, 27. März entfallen die Züge 20044 und 20047 (um 6.16 Uhr ab Emmerich) auf der gesamten Strecke. Fahrgäste werden gebeten, die parallel verkehrenden Züge der Linien RE 5 und RE 19 zu nutzen. Zug 20048 erhält eine geänderte, frühere zeitliche Lage und fährt bereits um 16:39 Uhr ab Düsseldorf Hbf in Richtung Emmerich.

In den Nächten 28./29. März und 29./30. März fallen insgesamt fünf Zugpaare zwischen Oberhausen-Sterkrade und Wesel bzw. Emmerich aus und werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) ersetzt (Haltestellen der SEV-Busse siehe oben). In Oberhausen-Sterkrade besteht jeweils Anschluss zu den Zügen des RE 19.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 hat sich im Liniennetz am Niederrhein einiges geändert. Hier gibt es die Bahnhöfe in der Übersicht. Mit einem Klick auf den jeweiligen Halt gelangen Sie zu den aktuellen Abfahrtszeiten an den einzelnen Stationen (es öffnet sich ein neues Fenster).

RE 5 – Regionalexpress zwischen Wesel und Koblenz

Der RE 5 verkehrt zwischen Wesel und Koblenz. Seit Juni 2019 gehört diese Linie zum Rhein-Ruhr-Express (RRX) und wird vom britischen Unternehmen National Express betrieben. Die Züge fahren einmal in der Stunde und halten unter anderem in Wesel, Dinslaken, Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn und Koblenz. Zudem fährt einmal am Tag je Fahrtrichtung ein Zug nach/ab Emmerich.

RE 19/RE 19a – Regionalexpress verbindet Arnheim mit Düsseldorf

Die Strecke des RE 19 hat eine Länge von 123 Kilometer und umfasst 20 Bahnhöfe. Seit April 2017 verbindet die Linie des Betreibers Abellio das Rheinland und den Niederrhein mit der niederländischen Region Gelderland.

Zusätzlich gibt es seit dem VRR-Fahrplanwechsel im Dezember 2020 die neue Linie RE 19a („Der Bocholter“). Die Züge verbinden Bocholt mit Wesel und ersetzen die bisherige Linie RB 32.

RE 49 – Regionalexpress verbindet Wesel mit Wuppertal

Der RE 49 verbindet seit Dezember 2020 den rechten Niederrhein mit dem mittleren Ruhrgebiet. Dabei halten die Züge des „Wupper-Lippe-Express“ unter anderem in Wesel, Dinslaken, Oberhausen, Mülheim, Essen, Velbert und Wuppertal.

