Rentner in Wesel beraubt

Wesel Ein Unbekannter hat einen 70-Jährigen angerempelt und ihm das Handy entrissen. Die Polizei sucht Zeugen für den Raub in Wesel.

Bereits am Freitag um kurz nach 18 Uhr raubte ein Unbekannter ein Handy eines 70-jährigen Mannes aus Voerde. Der Mann erstattete später Anzeige. Der Voerder war zu Fuß in der Weseler Innenstadt unterwegs. Als er von der Hohe Straße nach rechts in die Windstege abbog und sein Handy aus der Jackentasche holte, um eine Nachricht zu lesen, rempelte ihn ein Unbekannter von hinten an.Dieser riss ihm das Mobiltelefon der Marke Huawei Nova 5T aus de Hand und

flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Brandstraße.

Der Unbekannte war nur etwa 1,60 Meter groß und schlank. Er trug ein schwarzes Oberteil mit übergezogener Kapuze und helle Schuhe. Die Polizei in Wesel bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0281 / 107-0.