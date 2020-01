Der Rettungsdienst musste zu Unglücken in der Silvesternacht ausrücken.

Kreis Wesel. Die Nacht von Silvester auf Neujahr verlief bei der Feuer- und Rettungswache eher ruhig. Bei kleineren Bränden gab es keine größeren Schäden.

Rettungsdienst Wesel meldet eher ruhigen Jahreswechsel

Kreisweit kam es in der Silvesternacht zwischen 18 und 6 Uhr morgens zu 106 Einsätzen mit Silvesterbezug, teilt die Polizei mit. In 16 Fällen randalierten (meist betrunkene) Personen – eine wurde in Gewahrsam genommen.

Es gab zwölf Sachbeschädigungen und acht Körperverletzungen.

Der Jahreswechsel fing bei der Feuer- und Rettungswache eher ruhig an. Bei diversen kleineren Bränden gab es keine größeren Schäden.

Die Feuerwehr Wesel musste zwischen 1.03 und 2.31 Uhr drei Mülltonen löschen, die vermutlich durch Böller in Brand gerieten.

Der Rettungsdienst wurde gerufen, als eine Person von einer Rakete nach dem Abschuss beim Runterfallen am Kopf getroffen wurde.

Bei einem Unfall in Moers und einem Unglück in Dinslaken wurden Personen durch Feuerwerk allerdings schwerer verletzt.