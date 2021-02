Kriminalität Roller in Hünxe gestohlen

Hünxe. Nur 20 Minuten hatte ein Rollerfahrer sein Zweirad in Hünxe allein gelassen. Ein Unbekannter stahl es und den Helm gleich dazu.

Am Donnerstag reichten einem Dieb 20 Minuten Zeit, um einen roten Peugeot-Roller mit dem amtlichen Kennzeichen MO-RA 776 zu stehlen, meldet die Polizei. Das Zweirad war zwischen 7.05 Uhr und 7.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Hünxer Straße abgestellt.

Einen auffälligen Motorradhelm, den ein Aufkleber mit einer Sonne ziert und der an dem Roller hing, nahm der Unbekannte Dieb ebenfalls an sich. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hünxe, erreichbar unter 02858 / 91810-0.