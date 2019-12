Hamminkeln/Raesfeld. Die Mitglieder des Rotary-Clubs Rhein-Issel haben wieder Schmalz, Schwarzbrot und Plätzchen verkauft, um Spenden zu sammeln. Erfolgreich

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rotary-Club hilft im Kampf gegen Kinderlähmung

Bereits zum achten Mal war der Rotary-Club Lippe-Issel mit einem Stand auf dem Raesfelder Weihnachtsmarkt vertreten. Wie in den Vorjahren gab es Schmalz, Schwarzbrot und Weihnachtsplätzchen zu kaufen. Mit dem Erlös von 6.150 EUR wird erneut das größte weltweite rotarische Projekt, der Kampf gegen die Kinderlähmung, unterstützt.

Polio Plus, wie das Projekt genannt wird, ist eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen. Seit 1985 konnte die Zahl der Länder, in denen Polio auftrat, von 125 auf zwei dank umfassender Impfmaßnahmen reduziert werden. Nur noch in Afghanistan und Pakistan ist die Bevölkerung von Polio-Viren bedroht.

Alle Einnahmen fließen in das Projekt

Die angebotenen Produkte werden komplett von den rotarischen Mitgliedern Helmut Ackmann aus Raesfeld, Bastian Bors aus Hamminkeln und Sven Komp aus Wesel gespendet. Somit können auch alle Einnahmen als Spende weitergeleitet werden. Klaus Friedrich, Präsident des Rotary-Clubs: „Mein besonderer Dank geht an die drei Sachspender, aber auch an alle Clubmitglieder, die sich engagiert für die gute Sache auf dem Weihnachtsmarkt eingesetzt haben.“ Die Resonanz auf diese rotarische Aktion ist seit Jahren so gut, dass sie auch in den kommenden Jahren fortgeführt wird.