Schermbeck. Herbert Tekaat geht in Kürze in den Ruhestand. Es ist sein dritter Anlauf – und doch gelingt ihm der Absprung auch diesmal nicht komplett.

Ruhestand: Herbert Tekaat verlässt das Schermbecker Rathaus

Nach fast 49 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 38 Jahre für die Gemeinde Schermbeck, geht Herbert Tekaat, der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, nach Vollendung seines 65. Lebensjahres offiziell zum 1. April in den Ruhestand. Und er freut sich darauf, Verantwortung abgeben zu können.

Wegen der restlichen Urlaubstage ist allerdings schon am 20. Januar Schluss. „Ich kann mir allerdings im Moment noch nicht vorstellen, nur noch in den Garten zu gehen oder mich nur noch mit Freizeitaktivitäten zu beschäftigen“, sagt der Ruheständler in spe lachend. Denn: „Ich brauche etwas für den Kopf“.

Tekaat bleibt der Gemeinde erhalten

Deshalb wird er die Gemeinde auch nicht komplett verlassen, sondern bei der Verwaltung stundenweise beratend tätig sein. Für Herbert Tekaat, der seine Ausbildung als Verwaltungsangestellter in Rees absolvierte, ist es der dritte Anlauf, seinen dritten Lebensabschnitt zu beginnen. Eigentlich wollte er schon zu der Zeit des Amtseintritts von Mike Rexforth in die Altersteilzeit gehen. Tekaat erzählt: „Auf Bitten von Mike Rexforth habe ich die Pläne dann erstmal wieder vertagt“. Ein zweites Mal hat er im Jahr 2018 Anlauf genommen, doch auch da habe Rexforth ihn gebeten, aufgrund der Personalsituation zu bleiben. Er blieb.

Er berichtet, dass die Gemeinde für ihn ein Glücksfall sei – in jeder Beziehung. Am 1. April 1982 begann der heute 64-Jährige seinen Dienst im Sozialamt. „Das hat mich demütig gemacht und für die folgenden Dienstjahre geprägt“, erinnert er sich. Er habe gelernt, dass viele Menschen doch auf hohem Niveau jammern, angesichts der Tatsache, mit wieviel Geld man in der Grundsicherung auskommen müsse.

Nöte der Menschen kennengelernt

Er habe angesichts der Nöte der Menschen gelernt, zuzuhören und über den Tellerrand zu schauen. Am 1. November 1991 übernahm Herbert Tekaat die Leitung des Bauamts und vier Jahre später wurde er Leiter des Hauptamtes. Am 1. Juni 1995 erhielt er die Ernennung zum Vertreter des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters.

Am 1. Juli 1998 wurde Tekaat zum Gemeindeoberverwaltungsrat ernannt, mit Ausscheiden von Günter Hoppius wurde er zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters. Der direkte Kontakt zu den Kollegen, zu den Bürgern, kurze Wege, eine überschaubare Verwaltung mit der Möglichkeit der direkten Absprachen – das sei es, was sich Tekaat, der aus Hamminkeln-Mehrhoog stammt, als berufliches Zuhause immer gewünscht habe. Er erzählt von recht ausgelassenen Feiern im Haus: „Das geht hier gut“. Er schwärmt von schönen Betriebsausflügen. Jeden Tag 35 Kilometer hin und wieder zurück zu fahren, das sei deshalb für ihn auch kein Problem gewesen.

Wichtige Aufgabe als Vermittler

Tekaat ist seit zehn Jahren auch für die SPD im Hamminkelner Rat tätig. Er bezeichnet das als Win-Win-Situation. Denn so habe er Verständnis für die jeweils andere Seite – in Schermbeck oder daheim in Hamminkeln. Er versuche auch stets vermittelnd tätig zu sein.

Ihm sei es wichtig, dass Rat und Verwaltung vertrauensvoll zusammenarbeiten und dass jeder daran denke, die Interessen des Ortes zu vertreten und nicht seine eigenen. Im Laufe seiner Dienstjahre habe er fünf Chefs erlebt und mit allen lebenden noch regelmäßigen Kontakt. Als Personalrat sehe er die Veränderung der Anforderungen an die Menschen. „Wir müssen darauf aufpassen, der Druck wird immer größer, es werden Angestellte krank, von denen wir das gar nicht kennen“, sagt Tekaat sorgenvoll. Und: „Wir können nicht Leistungen einfordern, für die die Sollzahlen an Personal nicht vorhanden sind“.

Seinem Nachfolger wünscht er „Ausdauer und ein glückliches Händchen“ bei der Lösung auftretender Probleme. Herbert Tekaat freut sich darauf, jetzt intensiver sein erstes Enkelkind genießen zu können, für seinen Hund mehr Zeit zu haben und ausgiebige Fahrradtouren unternehmen zu können.