Schermbeck: Après-Ski-Party im Festzelt

Wenn die Kilian-Schützen Schermbeck feiern, dann wackeln die Wände. Zur Après-Ski_Party haben sich die Schützen etwas besonderes einfallen lassen.

Paula Lensing spielt unter grossem Publikumsinteresse mit dem Skisimulator. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Schnee gab es in Schermbeck und Umgebung zwar weit und breit keinen, doch auf die Après-Ski-Party der Kilian-Schützengilde im Zelt am Mühlenteich wollte niemand verzichten.

Mancher feiert in Skiklamotten

Manche kamen gar in voller Skifahrermontur und trugen sogar Helm, andere - wie Paula Lensing (vorne) - begaben sich einfach so auf die Piste und hatten Spaß mit dem Skisimulator, bevor zu später Stunde ein Andreas-Gabalier-Double auftrat. Der Künstler brachte die ohnehin bestens gelaunten Partygäste nochmal richtig in Schwung.