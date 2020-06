Schermbeck: Autofahrer bringt Kind zu Sturz und lacht es aus

Ein Autofahrer in Schermbeck soll einen Schüler auf einem Fahrrad von der Straße abgedrängt und ausgelacht haben. Ermittlung wegen Fahrerflucht.

Ein bisher unbekannter Autofahrer soll am Montagmorgen in Schermbeck ein Kind auf einem Fahrrad von der Straße gedrängt und zum Sturz gebracht haben. Das Kind verletzte sich leicht, vom Autofahrer fehlt bisher jede Spur.

Um 8.05 Uhr war der 10-jährige Junge mit dem Fahrrad auf der Johann-von-der-Recke-Straße unterwegs und bog nach rechts in die Sackgasse, die zur Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck führt. Ein schwarzes Auto soll dort hinter ihm gefahren sein. Beim Überholen sei der Wagen dann so knapp an dem Jungen vorbeigefahren, dass der Schüler das Gleichgewicht verloren habe und auf die Straße gestürzt sei. Dabei habe er sich leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Autofahrer soll den verletzten Jungen im Vorbeifahren ausgelacht haben

In Begleitung seiner Mutter war der Junge am Montag zur Polizei gegangen, um Anzeige zu stellen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen auf Nachfrage. Der Autofahrer sei nach dem Vorfall nicht einfach davon gefahren. Er habe, nach Aussage des Kindes, in der Sackgasse gewendet und sei anschließend wieder an dem Jungen vorbeigefahren: Dabei habe er das Fenster geöffnet und den Jungen ausgelacht, berichtete die Polizei.

"Wir müssen erstmal davon ausgehen, dass sich der Fall tatsächlich so zugetragen hat", heißt es bei der Polizei. Die hat nun Ermittlungen wegen Unfallfahrerflucht aufgenommen.

Zu Auto und Fahrer gibt es keine nähere Beschreibung, sagt der Polizeisprecher. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Der Vorfall geschah zum Unterrichtsbeginn. "Möglicherweise waren weitere Schüler oder Eltern auf der Straße unterwegs, denen etwas aufgefallen ist", sagt der Sprecher.

Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe unter der Telefonnummer 02858 / 91810-0. (dae)