Schermbeck: Bürgerforum plant Projekt für wolfssichere Zäune

So stellt sich das Bürgerforum Gahlen wolfssichere Zäune für das Gahlener Torfvenn vor.

Schermbeck. Das Gahlener Bürgerforum überlegt, Teile des Torfvenn mit hohen Zäunen zu schützen und hat eine Anfrage an den Kreis Wesel gestellt.

Das Gahlener Bürgerforum fürchtet nach dem erneuten Riss eines Ponys um größere Weidtiere wie Pferde oder Rinder und überlegt nach eigenen Angaben, Weideflächen in Schermbeck mit hohen Schutzzäunen auszustatten.

In einem "Pilotprojekt" möchte das Bürgerforum, wie es in einem Schreiben heißt, Teile des Gahlener Torfvenn sichern und einzäunen. "Uns schwebt ein mindestens 1,80 Meter hoher Festzaun vor." Die Gesamtlänge würde demnach bis zu 20,5 Kilometer betragen, das entspricht etwa 142 Hektar Weidefläche. "Da auch kleinere Tiere dieser Gattungen, sprich Ponys, Großpferdfohlen oder Kälber, unbestritten in das Beuteschema von Wölfen passen, nehmen wir die Empfehlung von flächendeckenden, wolfsabweisenden Zäunen sehr ernst", heißt es.

Frage nach Genehmigung für Zäune gegen den Wolf

"Intensive Gespräche" mit den Betroffenen sollen zeitnah stattfinden. Vorab richtet das Bürgerforum Fragen an den Kreis Wesel als Untere Naturschutzbehörde. So wollen die Gahlener wissen, ob die Grundstückseigentümer/Pächter für den Zaunbau eine Genehmigung benötigen. Außerdem hätten viele Eigentümer den Wunsch, auf den Wiesen Stallungen zu bauen, um die Tiere nachts aufstallen zu können. Da die Flächen im Außenbereich und im Landschaftsschutzgebiet/Naturschutzgebiet liegen, fragt das Bürgerforum nach Vorgaben sowie nach Zuschüssen für die Wolfsprävention.

Rechtliche Vorgaben klären

Mit dem Projekt will das Gahlener Bürgerforum klären, wie eigentlich ein wolfssicherer Zaun aussehen müsse, erklärt Jürgen Höchst auf Anfrage. Denn verbindliche, schriftlich festgelegte Vorgabe gebe es nicht - zumindest seien diese sukzessive immer wieder verändert worden. Also habe man sich Gedanken gemacht und hoffe, dass andere das auch tun. Bevor die vom Gahlener Bürgerforum angedachten Zäune ganz oder teilweise gebaut werden können, müsste zunächst geklärt wurden, ob und wie sie rechtlich möglich sind.