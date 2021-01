Schermbeck: Spenden helfen Menschen in Indien beim Überleben

Schermbeck/Ponugodu (Indien). Der Indischstämmige Xavier Muppala, Pfarrer in der katholischen Pfarrgemeinde St. Ludgerus Schermbeck, sorgte für Hilfe in der Heimat.

Pastor Xavier Muppala stammt aus Indien und ist Pfarrer in der katholischen Pfarrgemeinde St. Ludgerus Schermbeck, Weil in seiner Heimat die Not sehr groß ist, sorgte er für eine Ausgabe von Lebensmittel in Ponugodu, gelegen im Bundesstaat Telangana (südliches Zentralindien).

"Wie Experten befürchtet haben, ist die Hunger-Pandemie das Schlimmste in Indien", teilte Muppala mit. "Es sind bereits mehr Menschen an Hunger als am Coronavirus gestorben."

Vom Corona-Lockdown betroffen

Wanderarbeiter, Bauern, Tagelöhner, Hausangestellte, Bauarbeiter, Straßenverkäuferinnen und viele andere seien vom Corona-Lockdown betroffen. Das betreffe nicht nur die Ärmsten, sondern mittlerweile hungere auch die städtische Mittelschicht. Muppala: "Darum haben wir ein weiteres Mal im Dezember 2020 Lebensmittel an 240 Familien in Rangapuram (100), Agraharam (70) und Garidepalli (70) verteilt."

"Großartige Lebensmittelausgabe"

Jede Familie habe zehn Kilogramm Reis, zwei Kilogramm rote Linsen und einen Liter Speiseöl bekommen. "Insgesamt konnten wir 2.400 Kilogramm Reis, 480 Kilogramm rote Linsen und 240 Liter Speiseöl spenden", so Muppala. "Wir danken besonders Familie Triptrap und Roswitha Kölking. Die Spenden zum Anlass der Beerdigung von Gisela Triptrap und der Erlös aus dem von Roswitha Kölking organisiertem Trödelmarkt hat uns diese großartige Lebensmittelausgabe an die armen Menschen ermöglicht."