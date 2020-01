Schermbecks Bürgermeister Mike Rexforth setzt auf Bildung

Johannes Kruck





Der Schermbecker Bürgermeister Mike Rexforth betont immer wieder, wie wichtig ein gutes Bildungs- und Betreuungsangebot für die Gemeinde sei. Im Interview geht es da genauer drauf ein.

Frage: Herr Rexforth, werden beim Thema Grundschul- und Kindergartenlandschaft im Jahr 2020 die entscheidenden Weichen gestellt?

Definitiv ist das Thema Familie und Bildung in diesem Jahr ein Schwerpunktbereich in der Gemeinde Schermbeck und in den nächsten Jahren auch unheimlich wichtig. Wir haben mit die schlechteste demografische Entwicklung im Kreis Wesel. Vor diesem Hintergrund haben wir in den vergangenen anderthalb Jahren strategisch schon wichtige Entscheidungen getroffen – zur Wohnraumentwicklung und auch zur Entwicklung von Betreuungsangeboten.

Warum ist dies so wichtig?



Wenn wir junge Familien in Schermbeck halten wollen oder gewinnen wollen, ist die Bildungssituation und das Bildungs- und Betreuungsangebot von herausragender Bedeutung. Die Eltern gucken schon: Ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in dem Ort, wo ich lebe erfüllt und kann ich auch schon mein Kind unter drei Jahren in eine Betreuung geben. Von daher ist es für mich unglaublich wichtig, dass wir jetzt diese Ausnahmegenehmigung vom Generalvikar bekommen haben, dass die Caritas Dinslaken den neuen Kindergarten bauen und betreiben darf. Unsere bisherigen Partner hatten ja aus unterschiedlichsten Gründen abgelehnt. Es ist unheimlich wichtig, dass wir jetzt bei steigendem Bedarf diese Lücke schließen können.

Möchte Schermbeck noch attraktiver für junge Familien machen: Mike Rexforth hat große Pläne. Foto: Johannes Kruck

Wie äußert sich das konkret?

Wenn Sie mit Eltern sprechen, die hierherziehen – die kommen teils aus Oberhausen oder Dortmund, da haben die Kinder überhaupt keine Möglichkeit, obwohl sie einen Rechtsanspruch haben, in eine Betreuungseinrichtung zu gehen. Solche Eltern sagen: Das Angebot in Schermbeck ist einfach ein Paradies.

Eltern können sich darauf verlassen, dass ihre Kinder ein ordentliches Betreuungsangebot haben. Da werden wir auch in Zukunft politisch einen Schwerpunkt drauf legen, dass wir unsere Partner dabei ordentlich unterstützen, dass dieses Angebot ausgeweitet wird und vor allem auf diesem qualitativen Niveau, wie wir es im Moment in Schermbeck halten. Das ist ein unglaublich wichtiger Standortfaktor.

Wie sieht es nach der Kindergartenzeit aus?

Das gleiche gilt im Prinzip für die Grundschulsituation: Wir haben eine herausragende weiterführende Schule, was auch ganz wichtig ist für eine Entscheidung.

Kinder müssen nicht unbedingt in den Bus steigen, denn die öffentliche Verbindung in die Kreisstadt ist eine Katastrophe, nach Dorsten ein bisschen besser. Jetzt geht es um die Lücke dazwischen: Wir haben im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden eine sehr gute Grundschullandschaft, die beiden Schulen leisten seit Jahren hervorragende Arbeit, aber sie leiden leider unter der Gesamtsituation, dass sich Probleme aus dem Mangel an Lehrkräften ergeben und dadurch Unterrichtsausfall droht. Auch wenn sich weibliche junge Lehrkräfte Gedanken um familiäre Veränderungen machen, so wie es hier an beiden Standorten passiert ist, reißt das natürlich eine unglaubliche Lücke.

Wie kann man dagegen steuern?

Der Zusammenschluss dieser beiden Standorte jetzt schon in diesem Grundschulverbund bietet unheimlich viel Potenzial: Man kann solche Ausfälle viel besser kompensieren, wenn beide Kollegien verschmelzen und man hin und her schieben kann.

Ein Schild am Ortseingang von Schermbeck nahe der GGS Schermbeck an der Weseler Straße weist auf Schulkinder hin. Foto: Johannes Kruck

Wir wissen auch, dass beide Standorte alt sind – teilweise 100 Jahre. Wir sind da nicht auf dem neuesten energetischen Stand. Die Räume sind größtenteils auf Frontalunterricht abgestellt – aber die Schullandschaft, gerade im Grundschulbereich, hat sich völlig verändert.

Was müssen Sie dabei sonst berücksichtigen?

Auch die Schüler haben sich verändert: Wir haben sicherlich mehr Kinder mit speziellen Förderbedarfen. Inklusion ist natürlich auch da, wir haben auch Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen, aber wir haben andere Förderbedarfe, auf die wirklich reagiert werden muss und die auch andere Raumkonzeptionen notwendig machen. Diese modernen Raumstrukturen haben wir an beiden Standorten zurzeit nicht – vielleicht an der Gemeinschaftsgrundschule etwas. Das gilt es zu verbessern, das erwarten letztlich auch Eltern von einer Gemeinde, dass sie auf eine solche Situation reagiert und das bestmögliche Angebot zur Bildung auch anbietet. Dafür steht Deutschland: Eine hervorragende Bildungslandschaft, um in der Regel gut ausgebildete Kinder in die Berufswelt zu entlassen. Das ist unser Kapital, daran dürfen wir nicht sparen. Dann ist es nur konsequent, da Schlüsse draus zu ziehen und Veränderungen anzustoßen.

Was bedeutet das für Schermbeck?

Wir sind als Gemeinde Schermbeck jetzt bereit, wirklich Millionen zu investieren – in die Bildung, in die nachhaltige Entwicklung unserer Kinder. Da gibt es jetzt teilweise solche Diskussionen mit Bürgerbegehren, die ich nicht nachvollziehen kann. Deshalb ist dieses Jahr 2020 für die künftige familiäre Ausrichtung und Bildungsausrichtung der Kommune unheimlich entscheidend.

Kann sich die Gemeinde die hohen Investitionen leisten?

Ja, selbst wenn wir aus dem allgemeinen Haushalt noch eine Summe zusätzlich zur Verfügung stellen müssten, müssen wir bereit sein, das zu tun. Es geht um die Gesamtstrategie für die Gemeinde Schermbeck, familienfreundlicher Ort zu sein. Dazu gehören einfach ordentliche Kindergarten- und Betreuungsstrukturen sowie eine ordentliche Grundschul- und Weiterführende-Schullandschaft. Da muss eine Gemeinde bereit sein, Prioritäten zu setzen. Natürlich müssen wir aufpassen, dass unser Haushalt nicht über Maß strapaziert wird, aber am Ende muss man gewichten, was uns wichtig ist.

Woher kommt das Geld?

Wir bekommen eine Schulpauschale durch das Land, wir haben eine Investitionspauschale – nach unseren Kostenschätzungen brauchen wir 10 bis 11 Millionen Euro für die Qualifizierung eines Standortes. Dann können wir den Kapitaldienst für diese Schule aus den Zuweisungen, die wir bekommen, finanzieren. Sollten wir einen Schritt weiter gehen müssen, dann müssen wir gucken, wieviel wir bereit sind noch aus unserem Etat zu geben, ohne dass wir die Bürger über Gebühr belasten. Ein kompletter Neubau, der doppelt so teuer werden würde, ist haushaltstechnisch dagegen schwer bis gar nicht verträglich. Deshalb bin ich für diesen wirklich sehr guten Kompromiss, den die Politik im Oktober 2019 auch gemeinsam beschlossen hat.