Schützenhaus in Wesel soll ein Haus für alle Bürger werden

„Wir wollen einiges wiederbeleben“, erklärt Michael Lohmeyer, Geschäftsführer und Pächter der Niederrheinhalle, der in Kürze auch das Schützenhaus Fusternberg übernehmen wird. Vor allem möchte er das Haus für alle Bürger öffnen.

„Deshalb wollen wir unter anderem auch den Namen ändern: Es soll demnächst ,Zum Fusternberger’ heißen – das ist auch mit den Schützen so abgesprochen.“ Diese Pläne bestätigt André Nitsche, der Präsident des Fusternberger Schützenvereins: „Tradition ist eine gute Sache, aber nicht als Ablagerung der Asche sondern als Weitergabe der Flamme.“

Einst reine Schankwirtschaft

Ursprünglich sei das Haus als reine Schankwirtschaftschaft erbaut worden, erklärt Michael Lohmeyer, der vorhat, auch „das Interieur aufzuhübschen.“ Der zukünftig Betreiber möchte unter anderem den Thekenbereich modernisieren, aber auch wieder mehr Aktivitäten ins Schützenhaus bringen.

Das freut auch Nitsche, der erwähnt, dass es früher dort einen „regen Schankbetrieb“ gegeben habe, den man gerne wieder aufleben lassen wolle.

Pächter Michael Lohmeyer vor der Niederrheinhalle Foto: Heiko Kempken / FFS

Ursprünglich sei das Gebäude als Ort für Versammlungen gebaut worden, doch heute finden hier nicht nur Treffen der Schützen statt: Neben den Brauchtumsschützen trainieren die Fusternberger Sportschützen hier für ihre Wettkämpfe.

Der Spielmannszug Fusternberg – mit rund 35 Mitgliedern ebenfalls eine Abteilung des Schützenvereins – kommt ebenso regelmäßig im Schützenhaus zusammen wie der Männergesangverein (MGV) Fusternberg.

Zulauf bei den Schilloffizieren

Auch die 18 Schilloffiziere sind hier zuhause – ihr Anliegen ist Reenactment, also die Nachstellung konkreter geschichtlicher Ereignisse in möglichst authentischer Weise in originalgetreuen Uniformen. Laut Schützenpräsident André Nitsche erfreuen sich die Schilloffiziere wachsender Beliebtheit und haben zurzeit guten Zulauf.

Insgesamt hat der Schützenverein aktuell fast 300 Mitglieder. „Wir wollen das Haus jetzt für alle Fusternberger öffnen“, ergänzt Nitsche. Bisher seien Passanten vorbei gelaufen und hätten wohl stets gedacht: „In dem Schützenhaus sitzen ja nur Schützen.“

Dies solle sich künftig ändern, wie auch Michael Lohmeyer berichtet, der keine Probleme damit sieht, dass er die Niederrheinhalle weiterhin parallel betreibt. „Wir haben gutes Personal – wir schaffen das!“ Laut Nitsche können in dem dortigen Saal Feste mit bis zu 200 Leuten gefeiert werden.



Speisen könnten geliefert werden

Auf jeden Fall werde neben dem Getränkeausschank auch ein Imbiss angeboten, blickt Lohmeyer schon mal auf den Januar voraus. „Wir könnten aber auch Speisen von der Nieder­rheinhalle anbieten – oder aber liefern lassen“, ergänzt er mit Blick auf Interessenten, die den Saal für Feiern buchen möchten.

Der bisherige Betreiber teilt mit: „Das Schützenhaus Fusternberg schließt am 19. Dezember. Wir möchten uns für das entgegengebrachte Vertrauen während unserer fast fünfjährigen Arbeit im Schützenhaus bedanken.“





>>> IN DEN 90ER-JAHREN VON SCHÜTZEN FÜR SCHÜTZEN ERBAUT:

Das Schützenhaus Fusternberg sei „etwas ganz Besonderes“, berichtet Präsident André Nitsche. In den 90er Jahren sei das Gebäude an der Rundsporthalle in Eigenleistung der Schützenbrüder erbaut worden – mit großer Unterstützung der Stadt Wesel und eines örtlichen Kreditinstituts.

„Daher gibt es eine sehr emotionale Bindung“, ergänzt Nitsche. Die Schützen seien stolz darauf, ein „eigenes Domizil“ zu haben.