Senioren-Union Hamminkeln erbittet Unterstützung für Ältere

In der Niederrheinhalle ist alles für den Start des Impfzentrums vorbereitet.

Hamminkeln. Bürgermeister Bernd Romanski will prüfen, ob die Stadt mithilfe von Ehrenamtlichen eine Mitfahrbörse zum Impfzentrum einrichten kann.

Heinz Breuer, Vorsitzender der Senioren-Union Hamminkeln, hat sich nun mit einem Hilferuf an Bürgermeister Bernd Romanski gewandt. "Nach wie vor herrscht bei unseren Mitgliedern der Senioren-Union Stadtverband Hamminkeln große Unsicherheit, was die bevorstehende Coronaimpfaktion betrifft", schreibt der Hamminkelner.

Gerade für die als erstes geplante aufgerufene Altersgruppe über 80 sei die Nutzung von Internet oder Smartphone keineswegs selbstverständlich. Die Rufnummer 116117 führe leider zu häufig in Warteschleifen und das Procedere bei der Anmeldung sei für Ältere auch nicht leicht verständlich, so der SU-Chef: "Aus vielen Anrufen und Kontakten weiß ich, wie schwer sich gerade ältere Alleinstehende, die nicht auf die Hilfe von Kindern oder Enkeln zurückgreifen können, mit der Anmeldeprozedur tun werden."

Die Senioren-Union hofft nun, dass Hamminkeln wie in anderen Bereichen die

betroffene Bevölkerungsgruppe rechtzeitig mit einer brieflichen Nachricht über

das Vorgehen informiert und dabei auch Hilfestellung anbietet. Wenn es dann gelungen sei, einen Termin zu bekommen, stelle sich zusätzlich die Frage: "Wie kommt der 87-jährige Alleinstehende zum Impfzentrum in der Niederrheinhalle nach Wesel?"

Schriftliche Informationen

Hier besteht nach Ansicht von Heinz Breuer behördlicher Planungs-und Handlungsbedarf.

"Ich bin mir sicher, Herr Bürgermeister, Sie haben sich eben solche Gedanken

im Sinne der älteren Bürgerschaft gemacht", schreibt der Hamminkelner. Er bittet die Verwaltung darum, sicherzustellen, dass Senioren der betroffenen Altersgruppe schriftlich über das Anmeldeverfahren informiert werden und regt die Einrichtung eines Hilfetelefons bei der Stadtverwaltung an.

Übernahme von Taxikosten

Auch eine Übernahme von Taxikosten zum Impftermin oder gegebenenfalls Fahrdienste durch Verwaltung und Feuerwehr könnte er sich vorstellen.

Bürgermeister Bernd Romanski hat die Fragen der Senioren Union direkt an den Kreis Wesel als zuständige Behörde weitergeleitet und der hat dem Chef der Senioren Union auch noch einmal geantwortet und Hinweise zum geplanten Procedere gegeben. Außerdem denkt die Stadtspitze in Hamminkeln darüber nach, ob es möglich ist, eine Inititative aus Emmerich auch in Hamminkeln zu organisieren.

Dort soll eine Mitfahrbörse installiert werden, mit der die älteren Menschen die Möglichkeit haben, ins Impfzentrum zu fahren. So etwas könnte sich Romanski auch für Hamminkeln gut vorstellen.

Mehr Nachrichten aus Wesel und Umgebung unter www.nrz.de/wesel.