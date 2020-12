Die Stadtwacht kontrolliert in Wesel während der Feiertage, insbesondere an Silvester die Corona-Regeln.

Sicherheit Stadtwacht kontrolliert Corona-Regeln an Feiertagen in Wesel

Wesel Die Stadtwacht hat besonders zum Jahreswechsel einen Blick auf mögliche Menschenansammlungen. Der Ordnungsdienst wurde aufgestockt.

Die Stadtwacht wird auch an den Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr unterwegs sein, um die Einhaltung der Coronaregeln zu kontrollieren. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Praktisch rund um die Uhr wird je eine Doppelstreife im Stadtgebiet unterwegs sein, erklärt Stadtsprecher Swen Coralic. Insbesondere Plätze und bekannte Treffpunkte werden dabei unter die Lupe genommen. Das gilt besonders für den Jahreswechsel. Der Verkauf von Feuerwerk ist in diesem Jahr nicht erlaubt, vom Böllern wird grundsätzlich abgeraten. Außerdem gilt in der Neujahrsnacht ein Versammlungsverbot und die üblichen Kontaktbeschränkungen. Auch der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit ist nicht erlaubt.

Wohnungen werden nicht kontrolliert

Dass die Stadtwacht zum Jahreswechsel unterwegs ist, ist nicht neu. Streifen der Stadtwacht hat es auch in den vergangenen Jahren schon gegeben, sagt Coralic. Wegen der Coronabestimmungen ist diese jedoch aufgestockt worden: Bis zu zwölf Personen sind nun auf den Straßen im Einsatz statt der üblichen sechs, die immer in Doppelstreifen unterwegs sind. Insgesamt sind bei der Stadtverwaltung mehr als 20 Personen mit dem Thema Coronaschutzverordnung beschäftigt, so Coralic.

Kontrollen in Wohnungen wird es nicht geben, dass hat auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet schon versichert. Falls Beschwerden von Bürgern über größere Partys in Wohnungen oder sonstige Verstöße kommen, werden die Ordnungskräfte - Polizei oder Stadtwacht - jedoch aktiv.