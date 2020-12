Sternsinger in Hamminkeln gehen nicht von Tür zu Tür

Im letzten Jahr fand die Aussendung in Ringenberg statt. In diesem Jahr wird alles anders

Hamminkeln Aufgrund der Corona-Pandemie müssen auch die Sternsinger von St. Maria Frieden umdenken. Es gibt unter anderem ein Online-Angebot.

Rund um den Jahreswechsel sind normalerweise die Sternsinger in den Hamminkelner Gemeinden unterwegs. Sie ziehen von Tür zu Tür, um den Menschen den Segen Gottes zu verkünden und Spenden für Hilfsprojekte weltweit zu sammeln. Dies ist aufgrund der augenblicklichen Situation nicht möglich.

http://Hier_gibt_es_mehr_aus_Wesel,_Hamminkeln_und_Schermbeck{esc#225940045}[teaser]Alle Verantwortlichen der Aktion sind sich einig, dass die frohe Botschaft, der Segen der Heiligen Nacht besonders wichtig in Zeiten der Unsicherheit und der Krise ist. Bei der Sternsingeraktion 2021 werden die Sternsinger nicht an der Haustür klingeln. Auf den Segen sollen die Menschen in diesem Jahr dennoch nicht verzichten müssen. Deshalb wurde nach kreativen und sicheren Lösungen gesucht, wie der Sternsinger-Segen die Menschen auch in dieser Zeit erreichen kann.

Den Segen gibt es auf der Homepage

Eine Sternsingergruppe hat ihren Besuch an der Tür bereits vor einiger Zeit mit der Kamera aufgenommen, sodass es ab es dem 2. Januar auf unserer Homepage mariafrieden-hamminkeln.de einen Sternsinger-Segen digital zu hören und zu sehen sein wird.

Das Sternsingen ist auch deswegen eine so schöne und erfolgreiche Aktion, weil die Sternsinger in ihren königlichen Gewändern sichtbar sind. Das ist ein wunderbares Zeichen. Und auch in diesem Jahr will die Pfarrei dies unter Einhaltung aller aktuell geltenden Abstand- und Hygieneregeln ermöglichen. Eine Sternsingergruppe wird vor oder in den Kirchen sein, sodass sich die Menschen den ausliegenden Segen abholen können und die Möglichkeit haben ihre finanzielle Spende abzugeben.

In Dingden sieht man die Sternsinger in der St. Pankratius Kirche am 2. Januar von 9 bis 17 Uhr, am 3. Januar von 11.30 bis 17 Uhr und am 9. Januar von 15 bis 17 Uhr.

In Mehrhoog sind die Sternsinger in der Heilig Kreuz Kirche am 2. Januar von 10 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr anzutreffen.

In Hamminkeln stehen die Kinder voraussichtlich am 2. Januar vor der Kirche St. Maria Himmelfahrt.

In Ringenberg werden die Sternsinger am 10. Januar im Anschluss an den Gottesdienst vor der Kirche den Segensspruch verteilen und Spenden für die Aktion sammeln.

Ab dem 2. Januar werden in allen katholischen Kirchen gesegnete Segenssprüche zur Mitnahme ausliegen. Spenden können zu jeder Zeit im Briefkasten der Pfarrbüros eingeworfen werden oder überwiesen werden.