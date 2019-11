Feierabendmarkt Streetfood und heiße Drinks am Berliner Tor in Wesel

Wesel. Während der Weihnachtsausgabe des Feierabendmarkts in Wesel gibt es besondere regionale Spezialitäten und einen rollenden Schallplattenladen.

Für etliche Weseler hat sich der Besuch des donnerstäglichen Feierabendmarktes zum wöchentlichen Ritual entwickelt. Auf einen ganz besonderen Markt können sich Besucher am 28. November am Berliner Tor freuen: In der weihnachtlichen Ausgabe gibt’s warmes Streetfood, heiße Drinks sowie regionale und besondere Spezialitäten – etwa Bockbier-Punsch und einen Brotaufstrich „Bock auf Brot“ von Walter Bräu.

La Soupe bringt heiße Kürbis-Apfel-Curry-Suppe mit und normannischen Apfelpunsch, Che Vegan ist mit veganen Burgern dabei sowie Bear’s Streetfood mit apulischem Brot und Hot-Dogs. Die Fashion-Boxx bringt die neuesten Trends für die Winterzeit mit. Ein besonderes Highlight ist der Vinyl-Bus des Mint Schallplattenmagazins. Der rollenden Schallplattenladen geht auf Deutschlandtour und macht Halt am Berliner Tor. Hier können Vinylfans auch das eine oder andere Liebhaberstück für unter den Tannenbaum erstehen.

Das von der Wesel-Marketing GmbH organisierte Special öffnet am Donnerstag, 28. November, zwischen 16 und 20 Uhr seine Pforten am Berliner Tor und am Donnerstag, 12. Dezember, wird es dann eine zweite Ausgabe an der Eisbahn geben.