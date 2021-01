Tannenbäume werden Samstag in Hamminkeln entsorgt

Hamminkeln. Am 9. Januar öffnet die Annahmestelle in der Güterstraße um 8 Uhr - in mehreren Ortsteilen werden die Bäume sogar abgeholt.

Ausgediente Weihnachtsbäume können am Samstag, 9. Januar, in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr, zu der bekannten Annahmestelle in der Güterstraße in Hamminkeln gebracht werden, teilt die Stadt Hamminkeln mit.

In den Ortsteilen Brünen, Dingden, Loikum, Ringenberg und Wertherbruch haben sich Vereine und Institutionen bereit erklärt, eine Abholung im Rahmen ihrer Möglichkeiten durchzuführen.

Loikum sammelt eine Woche später

Die Sammlung in Loikum findet laut Mitteilung des Vereins allerdings erst am Samstag, 16. Januar, statt.

In Hamminkeln und Mehrhoog werden die Vereine coronabedingt keine Tannenbäume einsammeln.

Da es sich bei den Abholungen an der Haustür um Initiativen von ortsansässigen Vereinen und Verbänden handelt, kann die Stadt Hamminkeln nicht garantieren, dass in den betreffenden Ortsteilen alle Bäume an der Haustür abgeholt werden, heißt es von der Verwaltung weiter.

Weitere Nachrichten aus Hamminkeln, Wesel, Hünxe und Schermbeck unter www.nrz.de/wesel