Tickets telefonisch oder per E-Mail bestellen

Für die 25. Weseler Damensitzung am 2. Februar gibt es laut André Fischer noch ein kleines Restkontingent. „Aktuell sind noch zwei Tische frei“, so der Schirmherr am Mittwoch. Interessenten können sich entweder unter kartenbestellung@damensitzung-wesel.de oder telefonisch unter 0281/89999 Karten reservieren.

Der Einlass in die Niederrheinhalle Wesel ist um 10 Uhr. Gegen 11 Uhr beginnt die rund fünfeinhalbstündige Veranstaltung.