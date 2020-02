Im Juli kam es zu einem Feuer in einem Saunaclub an der Straße Kesseldorfer Rot in Hamminkeln, ein Mann starb. Jetzt beginnt der Prozess.

Hamminkeln/Duisburg. Mitte Januar platzte der Prozess um ein tödliches Feuer in einem Hamminkelner Saunaclub. Nun gibt es einen neuen Anlauf. Anklage lautet auf Mord.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tödlicher Brand im Saunaclub: Prozess soll beginnen

Im zweiten Anlauf soll am heutigen Mittwoch der Prozess um ein tödliches Feuer in einem FKK-Saunaclub in Hamminkeln beginnen. Angeklagt ist ein 43-jähriger Mann aus Voerde, der den Brand in der Nacht auf den 14. Juli 2019 aus Unzufriedenheit über die Leistungen der Bediensteten gelegt haben soll. Dabei war ein anderer Gast ums Leben gekommen. Die Anklage lautet auf Mord.

Der Prozess hatte eigentlich schon Mitte Januar beginnen sollen, war dann aber überraschend geplatzt und vertagt worden. Die Verteidiger hatten das Gutachten des Brandsachverständigen damals zu spät erhalten, um sich auf die Verhandlung vorzubereiten. (dpa)