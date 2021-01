Trauer in Wesel - Gerhard Finke starb mit 103 Jahren

Wesel/Voerde/Dinslaken. Der Künstler, der lange in Flüren lebte und in Dinslaken sowie Voerde unterrichtete, schenkte der Stadt Wesel seine riesige Sammlung.

Im Alter von 103 Jahren ist Gerhard Finke in der Nähe von Berlin am Silvestertag gestorben. Der Künstler, der lange in Flüren lebte, unterrichtete viele Jahre am Dinslakener Otto-Hahn-Gymnasium Dinslaken, von 1970 bis 1979 war er als Kunsterzieher am Voerder Gymnasium. Unter anderen hat er auch den „Voerder Vogel“, den Heimatpreis der Stadt Voerde, geschaffen.

Schüler von Bildhauer Ewald Mataré

Der am 31. März 1917 in der Mark Brandenburg geborene Finke verbrachte seine Kindheit und Jugend in Berlin. Von 1945 bis 1948 war er an der Düsseldorfer Kunstakademie einer der ersten Studenten – unter anderem Schüler des Malers und Bildhauers Ewald Mataré. Der weltberühmte Joseph Beuys gehörte zu seinen Kommilitonen. „Lebenswerk.

Bildnisse von Menschen, Architektur und Landschaften“, hieß 2017 eine Ausstellung zum 100. Geburtstag des „Kunstmachers“ in Wesel. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp sagt: „Wir können stolz sein, dass ein Künstler von so einem Format in Wesel gelebt hat.“

9000 Werke fürs Städtische Museum

Von Zeichnungen über Collagen bis hin zu Plastiken findet sich fast alles in der riesigen Sammlung aus etwa 9000 Werken, die Finke dem Museum schenkte. Im Alter von 95 Jahren blickte Finke auf sein Werk zurück: „Große Künstler schaffen es, die Sichtweise der Gesellschaft zu verändern, etwas ganz Neues zu schaffen.“

Er selbst sei kein großer Maler, aber ein guter. „Ich gebe den Menschen nur, was sie möchten. Ein wenig Romantik, ein wenig Psychologie.“ Dann ergänzte er: „Ich bin mit mir selbst zufrieden.“

