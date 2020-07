Trotz Corona: Das bieten die Freibäder in Wesel und Umgebung

Abtauchen in Wesel und Umgebung: Was die hiesigen Freibäder zu bieten haben, lesen Sie in unserem Freibad-Check.

Kreis Wesel. Rutsche, Planschbecken oder Sandstrand? Auch in Zeiten von Corona haben Freibäder und Seen in Wesel und Umgebung viel zu bieten. Ein Überblick.

Die Freibäder haben es in dieser Saison schwer: Das Sommerwetter spielt nicht so wirklich mit und dann ist da noch die Corona-Situation mit ihren Einschränkungen. Dennoch haben viele Bäder geöffnet und bieten den Besuchern - trotz Corona - ein tolles Angebot. Wo Wasserratten in Wesel, Hamminkeln und Hünxe abtauchen können und was ihnen dort zu welchem Preis geboten wird, haben wir in unserer großen Freibad-Übersicht für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie natürlich auch alle Informationen zu den geltenden Corona-Regeln in den Bädern.