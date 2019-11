Überraschungen verzögern Sanierung am Parkdeck in Wesel

Wesel. Sowohl bei der Sanierung des Parkdecks an der Martinistraße als auch bei der Restaurierung der Wallmauer an der Zitadelle gibt’s Verzögerungen.

Manche Baustellen sind wie Wundertüten. Das ist auch bei der Sanierung des Parkdecks an der Martinistraße so. Im Juli wurde sie begonnen und ist noch lange nicht fertig.

Das berichtete der städtische Bauingenieur Dieter Hitschfel im Ausschuss für Gebäudeservice. Zwei von vielen Problemen: Es mussten allein 28 Tonnen an Schadstoffen beseitigt werden und die einbetonierten Bewässerungsleitungen sind zu klein, so dass hier neue nötig wurden. All das kostet Zeit und Geld. Nun wird im Rathaus überlegt, ob hier eine Winterbaustelle eingerichtet werden soll. Ein Zelt hätte den Vorteil, dass die nötigen Temperaturen von fünf bis acht Grad erreicht werden könnten. Wie auch immer man sich nach Abwägen der Kosten entscheidet, schon jetzt gibt es eine Verzögerung bei der Fertigstellung um zwei Monate.

Mit 180.000 Euro hatte die Stadt die Sanierung der Wallmauer an der Zitadelle kalkuliert. Doch auch hier gab es einige Überraschungen. Stark beschädigte Steine und Fugen, gar großflächige Ausbrüche, Hohlräume und ein Bewuchs, der die Mauer in Teilen regelrecht durchdrungen hat. Erhebliche Mehrkosten sind die Folge. Es stellt sich letztlich ebenfalls die Frage: Entsteht hier eine Winterbaustelle oder gibt es eine Winterpause? Hinzu kommt, dass auch die Fläche auf der anderen Seite des Haupttors überprüft werden muss.

Am Ende einer Sitzung mit vielen Themen, über die die NRZ noch berichten wird, gab es für manche auch einen überraschenden Abschied. Denn für Anita Timmreck, seit 2012 Fachbereichsleiterin 2 (Gebäudeservice), war es die letzte Sitzung. Ende Januar verabschiedet sie sich aus diesem Amt, in das sie als Prokuristin des städtischen Betriebs ASG gekommen war.

Anita Timmreck kam 2012 vom städtischen Betrieb ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen), wo sie stellvertretende Betriebsleiterin war. Sie übernahm den Fachbereich Gebäudeservice im Rathaus. Foto: Markus Joosten / WAZ FotoPool

Ausschussvorsitzender Wolfgang Lingk lobte das loyale, engagierte sowie ziel- und lösungsorientierte Handeln der Verwaltungsfachfrau, die auch die schwierigsten Themen mit ihrer Fachkenntnis gemeistert habe. Der Ausschuss habe sich glücklich schätzen dürfen.

Gerührt gab Timmreck mit dem ihr überreichten Blumenstrauß in der Hand das Lob an die Politiker, aber auch an ihre Kollegen zurück, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Thorsten Hummel, Fachbereichsleiter vom Team 54 (Schule und Sport) wird ihre Nachfolge antreten).