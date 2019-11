Unbekannter schlug 62-Jährigen an Bushaltestelle in Wesel

Die Polizei sucht Zeugen, die den Angriff an der Seydlitzstraße gesehen haben.

Wesel. Ein 62-jähriger Mann aus Essen wollte an einer Haltestelle Zeitungen abladen und bat eine junge Frau, Platz zu machen. Da rastete der Freund aus

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 19.15 Uhr an der Bushaltestelle „Seydlitzstraße“ eine Körperverletzung beobachtet haben. Ein 62-jähriger Mann aus Essen wollte an der Haltestelle mit einem weißen Lieferwagen Zeitungen abladen.

Auf der Bank im Häuschen saß zu der Zeit eine junge Frau. Ihr Freund stand an der rechten Wand des Häuschens. Der Mann bat die Frau mehrmals, etwas Plätz für die Zeitungen zu machen. Plötzlich bekam er von dem Freund der jungen Frau zwei Faustschläge ins Gesicht und einen Tritt gegen den Hals. Dann rannte das junge Pärchen weg.

Der männliche Täter ist ca. 25 Jahre alt, 190 cm groß, er hat eine athletische Figur und dunkle Haare. Er trug eine hellbraune Jacke. Die junge Frau ist ca. 20 Jahre alt, sie hat dunkle, lange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren.

