Hamminkeln. Carla Kaspari wird als Stipendiatin des landesweiten Literaturprojekts „stadt.land.text NRW“ vom Schloss Ringenberg aus den Niederrhein erkunden.

Von Paris nach Hamminkeln – eine Städterin auf dem Land

Vier Monate lang wird die freie Autorin, Texterin, Übersetzerin und DJ Carla Kaspari (*1991) ihre Zelte in Hamminkeln auf Schloss Ringenberg aufschlagen und von dort aus vier Monate lang den Niederrhein erkunden. Texte in Kombination mit Bildern, Interview-Podcasts und Videos werden davon erzählen, was es bedeutet, die Großstadt für eine gewisse Zeit hinter sich zu lassen.





Kaspari ist eine von zehn Autorinnen und Autoren, die für die zweite Auflage des landesweiten Literaturprojektes „stadt.land.text NRW“ ausgewählt worden sind. Sie erhalten je ein Stipendium in Höhe von 7200 Euro. Vom 1. März 2020 an werden die Stipendiaten ihre Region erforschen und Eindrücke zu Alltag und Besonderheiten der kulturellen Vielfalt Nordrhein-Westfalens mit literarisch-künstlerischen Mitteln verarbeiten.

„Das Residenzprojekt stadt.land.text NRW ist auch in der zweiten Auflage auf großes Interesse bei Autorinnen und Autoren gestoßen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zehn vielversprechende Regionenschreiberinnen und -schreiber gefunden haben, die ihren ganz eigenen Blick auf Nordrhein-Westfalen werfen und in ihren Texten die unterschiedlichen Facetten der Kulturregionen auf literarische Weise lebendigwerden lassen,“ sagte Kultur- und Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-­Poensgen.

Vielfältige Aktivitäten

Carla Kaspari (geb. 1991) ist durch und durch Städterin, hat in Dortmund, Bonn, Köln und Paris gelebt. Sie studiert Musikwissenschaft und Germanistik.

Seit 2013 lebt sie in Köln, wo sie als freie Autorin,Texterin, Übersetzerin und DJ arbeitet.

Für das Literatur- und Kulturmagazin „metamorphosen“ verfasst sie die Kolumne „nelke-schneewittchen & alfalfa“, die auf Twitter vom Zeit-Feuilleton als „einzig relevante Kolumne in einer deutschsprachigen Zeitschrift“ geadelt wurde.

Am Niederrhein möchte Carla Kaspari vier Monate lang in einem multimedialen Blog – Texte in Kombination mit Bildern, Interview Podcasts und Videos – erkunden, wie es sich im dörflichen Ringenberg und Umgebung lebt.

Die Stipendiaten werden in den zehn Kulturregionen Nordrhein-Westfalens – Aachen, Bergisches Land, Hellweg, Münsterland, Niederrhein, Ostwestfalen-Lippe, Rheinschiene, Ruhrgebiet, Sauerland und Südwestfalen – unterwegs sein und ihre Texte auf dem Blog stadt.land.text NRW 2020 (www.stadt-land-text.de) sowie bei Lesungen präsentieren.

Die öffentliche Abschlussveranstaltung des Projekts geht am 22. Juni 2020 im Weltkunstzimmer Düsseldorf über die Bühne.