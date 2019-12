Waldmitbesitzer Helmut Loock steht vor der abgeholzten Waldfläche am Schwalbenweg in Mehrhoog. Nun soll er für die Maßnahme 550 Euro zahlen.

Hamminkeln. Aus Sicht von Helmut Loock waren die Fällungen in Mehrhoog rechtswidrig. Nun soll er dafür die Rechnung zahlen, was er absolut nicht einsieht.

Waldbesitzer wirft Hamminkelns Bürgermeister Straftat vor

Bei Helmut Loock ist in dieser Woche eine Rechnung ins Haus geflattert: Er soll 550 Euro zahlen. „Für eine Abholzung, die ich nie in Auftrag gegeben habe und die außerdem nicht rechtens ist“, sagt der Besitzer eines Zehntels des ehemaligen Waldstücks am Schwalbenweg in Mehrhoog, das laut Loock „der Bürgermeister komplett hat abrasieren lassen, obwohl nur eine Durchforstung vereinbart war.“ Der 82-Jährige sagt: „Für mich ist das eine Straftat!“

Wie berichtet, fordert er von Bernd Romanski – quasi als Wiedergutmachung für das aus Sicht von Loock falsche Verhalten – genau die Summe an die Tafel zu zahlen, die seitens der Stadt einem Hamminkelner Bürger für die unerlaubte Abholzung der entsprechenden Anzahl an Bäumen in Rechnung gestellt würde. „Bei rund 600 Bäumen reden wir von mehreren tausend Euro“, konkretisiert Loock, der klarstellt, dass er die jetzt an ihn gerichtete Rechnung nicht bezahlen werde. Nachrichten Hier gibt es mehr aus Wesel, Hamminkeln und Schermbeck „Wenn alles glatt gelaufen wäre, würde ich die 550 Euro ja auch mit Links bezahlen, aber hier wurde gegen Absprachen verstoßen. Das geht einfach nicht!“ Er habe einen „dicken Hals“, ergänzt der 82-Jährige und fügt hinzu: „Wieso ist der Bürgermeister überhaupt noch tragbar? Und was sagen eigentlich die 38 Ratsmitglieder zu solch einem Verhalten?“