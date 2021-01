Wesel: 135 neue Bäume für 70.000 Euro begrünen Lippestadion

Wesel Viele Bäume in Wesel mussten in den letzten Jahren weichen, weil sie krank oder nicht mehr standsicher waren. Jetzt wird aufgeforstet.

Bis zum 1. März kreist auch in diesem Jahr wieder die Säge. Beseitigt werden Bäume, die . In den Glacisanlagen beispielsweise kann man sich sie an rosa Punkten auf dem Stamm erkennen. Die gute Nachricht: Es wird auch in beträchtlichem Maße wieder aufgeforstet. Beispiel Lippestadion.

Allein 83 alte Pappeln waren es im Februar 2020, die mit viel Aufwand gefällt wurden. Bereits ein Jahr zuvor mussten dort 42 Pappeln und drei Platanen weichen. Doch jetzt gibt es an selber Stelle einen Lichtblick. Die im Juni vom damaligen ASG-Betriebsleiter Franz Michelbrink angekündigte Pflanzaktion wird zurzeit umgesetzt.

. Der Wert der Gewächse: 70.000 Euro. Dabei wurde - wie überall im Stadtgebiet - darauf geachtet, dass sie stadtklimafest sind, Trockenperioden gut überstehen und mit dem Standort zurecht kommen.

Feldahorn und Amberbaum

Das Problem: Gerade im Bereich der Sportstätte wurde viel Nachkriegsschutt abgelagert, so dass teilweise der Boden zu verbessert werden muss. Jeweils 15-mal Feldahorn, Amberbaum und Herzblättrige Erle, je zehnmal die gewöhnliche Esche, Winterlinde und der Herbstflammen-Ahorn sowie 60 Hainbuchen tragen schon bald zu einem deutlich grüneren Bild bei. Am Ende stehen hier dann sieben Bäume mehr als vor den Fällungen, hieß es bei der Vorstellung des Pflanzplans seitens des städtischen Betriebs ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen).

Freuen dürfen sich nicht nur die Anwohner dieses Bereichs, die über verstärkten Verkehrslärm geklagt hatten, weil ihn keine Bäume mehr dämmten. Auch Vorbeifahrende können bald ins Grüne blicken statt sich an den Kahlschlag zu erinnern.

80 Bäume für Kinderspielplätze

Bereits im Dezember hatte Michelbrink bekannt gegeben, dass der städtische Betrieb ASG Wesel noch grüner machen möchte. 400 neue Baumstandorte in der Innenstadt und 80 auf Kinderspielplätzen wurden dafür auserkoren. „Erstmalig werden wir mehr Bäume neu pflanzen, als gefällt werden“, sagte der damalige ASG-Betriebsleiter in einem Ausblick auf 2021. In der Pflanzsaison 2020/21 kommen rund 500 neue Bäume in die Erde, in der darauf folgenden Saison sind es noch einmal so viele.

Grünflächenexperten ermittelten die 400 neuen Baumstandorte in der Innenstadt, die in den nächsten Jahren bepflanzt werden sollen, sowie die Standorte auf Kinderspielplätzen. Letztere erhalten bereits in diesem Jahr die dort vorgesehenen Bäume, die vor allem als Schattenspender an heißen Sommertagen dienen sollen.

Viel Geld für neue Bäume

Zudem stehen 200.000 Euro für Baumpflanzungen im Etat 2021 bereit, weitere 200.000 Euro sollen zur Eindämmung der Klimafolgen und für den Erhalt der Biodiversität verwendet werden.

Lesen Sie mehr aus Wesel, Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck.