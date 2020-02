Wesel. Wesels FDP-Bundestagsabgeordneter Bernd Reuther wurde nach der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen anonym beleidigt. SPD kritisiert Statement.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wesel: Bernd Reuther (FDP) schockiert über Beschimpfungen

Dass Thomas Kemmerich sein Amt als Ministerpräsident in Thüringen nach anhaltender Kritik aufgeben will, begrüßt der Weseler FDP-Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther. Dennoch verteidigt er nochmals die Kandidatur Kemmerichs als Alternative zu den Kandidaten der Linken und der AfD.

Besser wäre es jedoch gewesen, die Wahl mit Stimmen der AfD gar nicht anzunehmen oder den Weg für Neuwahlen direkt wieder freizumachen, so Reuther am Donnerstag. „Schockiert“ ist er nach eigener Aussage von der „Hetze und Polemik“ gegen seine Partei. Reuther berichtet von Anrufen, in denen auch er anonym als Nazi beschimpft wurde. „Das überschreitet die Grenzen des politischen Umgangs“.

Kritik kam derweil vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Ludger Hovest an der Aussage Reuthers direkt nach der Wahl Kemmerichs. Er hatte in einer ersten Reaktion von einem „unglücklichen Bild“ gesprochen, das die Wahl abgab. Dies sei eine naive und verharmlosende Darstellung, so Hovest. Seine Meinung zum Verhalten der FDP in Thüringen: „Politiker, die sich von einem Faschisten wie Herrn Höcke unterstützen, vorführen und reinlegen lassen, haben in demokratischen Parteien nichts zu suchen“.